Reprodução/redes sociais Pedido de resgate foi solicitado por volta das 07h30, mas a solicitação só chegou às 12h para as equipes, que trabalharam mais 11h até efetuarem o salvamento

Um homem de 50 anos ficou preso em penhasco após escorregar ao tentar tirar uma selfie na Serra da Taguatinga, em Tocantins. O turista ficou preso à beira de um precipício a cerca de 60 metros de altura na manhã de terça-feira (13).

De acordo com informações divulgadas por, bombeiro militar de Tocantins, um pedido de resgate foi solicitado por volta das 07h30, mas a solicitação só chegou às 12h para as equipes, queaté efetuarem o salvamento.

Foram mais de 11 horas de resistência, dor, medo e exaustão. Mesmo machucado e extremamente cansado, o homem precisou permanecer praticamente imóvel na posição em que havia ficado preso Filipe Cavalcante, bombeiro militar

Com isso, o homem, chamado Gilmar de Oliveira segundo o g1, precisou resistir cerca de 12h naquela situação, à beira do penhasco, enquanto os bombeiros corriam contra o tempo.





A vítima foi efetivamente resgatada por volta das 18h. Assista abaixo às imagens do resgate e o vídeo enviado pelo homem no local onde ficou encurralado:





Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Tocantins (CBM-TO), a operação envolveu terreno de difícil acesso, e o homem estava com escoriações no corpo apenas. Ele mesmo compartilhou a localização com as equipes, local no meio de uma mata fechada.

Além do acesso ao local sob terreno acidentado e obstruído, os bombeiros precisaram realizar ancoragem para chegar até a vítima, por meio de rapel.

Equipamentos de segurança e de mobilidade, como a cadeirinha de alpinismo, foram fornecidos ao homem para que finalmente fosse retirado daquele ponto. O turista passou por atendimento médico e passa bem.

Filipe Cavalcante, nas redes sociais, ressaltou o risco de fotografar em locais perigosos. “Uma simples selfie em um local de risco pode se transformar em uma situação extrema. Nenhuma fotografia vale uma vida!”.





Atração turística

A Serra da Taguatinga é uma trilha entre formações rochosas que oferece vista para a paisagem e a cidade de Taguatinga (TO). Localizada no Sudeste do estado, a cadeia possui 6,1 quilômetros de extensão e cerca de 332 metros de altura.

O tempo de percurso é estimado em 2h somando ida e volta, e o local atrai visitantes pela vista panorâmica. Ao longo do caminho existe a Pedra do Tocantins, que relembra o formato geográfico do estado, e as ocas, pequenas casinhas de pedras.

Por outro lado, ainda que seja turístico, o percurso é bastante íngreme, com pedras soltas e terreno acidentado. Autoridades turísticas da região recomendam bom preparo físico para “encarar” a trilha, classificada como nível médio.