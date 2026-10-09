Reprodução/redes sociais Entorno da escola foi isolada pelas equipes que atuam na ocorrência

Um homem armado com uma faca foi morto pela polícia após invadir um Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) no bairro São Braz, em Curitiba, na tarde desta sexta-feira (9), e fazer 13 crianças reféns dentro de uma sala de aula.

A Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de invasão à escola por volta das 15h.

Depois de mais de três horas de tentativas de negociação, segundo a Secretaria de Segurança Pública (Sesp) do estado, por volta das 18h20, o homem foi morto e as crianças foram resgatadas, conforme os policiais, sem ferimentos.

Segundo a Sesp, o homem espalhou combustível pela sala em que estava com as crianças e ameaçava atear fogo.

Logo após a invasão do homem, parte da escola foi esvaziada e alunos foram retirados. A Polícia Militar cercou o local unidade e isolou as ruas em um raio de duas a três quadras.

O Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) foi enviado ao local para definir o plano de ação. Equipes da Prefeitura de Curitiba também acompanham a ocorrência e atendem os familiares.

Até a última atualização, não havia informações sobre a identidade do suspeito ou motivação do crime.



