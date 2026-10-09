Um homem armado com uma faca foi morto pela polícia após invadir um Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) no bairro São Braz, em Curitiba, na tarde desta sexta-feira (9), e fazer 13 crianças reféns dentro de uma sala de aula.
A Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de invasão à escola por volta das 15h.
Depois de mais de três horas de tentativas de negociação, segundo a Secretaria de Segurança Pública (Sesp) do estado, por volta das 18h20, o homem foi morto e as crianças foram resgatadas, conforme os policiais, sem ferimentos.
Segundo a Sesp, o homem espalhou combustível pela sala em que estava com as crianças e ameaçava atear fogo.
Logo após a invasão do homem, parte da escola foi esvaziada e alunos foram retirados. A Polícia Militar cercou o local unidade e isolou as ruas em um raio de duas a três quadras.
O Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) foi enviado ao local para definir o plano de ação. Equipes da Prefeitura de Curitiba também acompanham a ocorrência e atendem os familiares.
Até a última atualização, não havia informações sobre a identidade do suspeito ou motivação do crime.