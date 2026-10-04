Divulgação/Prefeitura de Belo Horizonte Ônibus Belo Horizonte

O metrô e os ônibus municipais, metropolitanos e intermunicipais de Belo Horizonte não cobrarão tarifa nas Eleições 2026. Segundo a resolução do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o poder público deve assegurar a gratuidade do transporte coletivo durante o primeiro turno e em um eventual segundo turno .

No caso dos ônibus intermunicipais e metropolitanos, a medida é válida das 0h às 23h59 de 4 de outubro. Caso haja segundo turno, no dia 25 de outubro, o benefício será restabelecido dentro do mesmo horário.

Os municipais já não cobram tarifa aos domingos devido ao programa Catraca Livre. No dia da votação, a prefeitura planeja realizar um reforço de 4 mil viagens, das 5h às 20h.

Metrô de BH

O metrô, por sua vez, terá gratuidade das 5h15 às 23h.

Para utilizar o transporte, não será necessário apresentar título, comprovante de votação ou qualquer outro documento eleitoral.



