Reprodução/redes sociais Criança aparece no porta-malas aberto de um carro em movimento em Inhumas; mãe afirma que ela segurava uma maquete para um trabalho escolar

Um vídeo, publicado nas redes sociais, mostra uma criança sendo transportada no porta-malas aberto de um carro em movimento na Avenida Bernardo Sayão, em Inhumas, no interior de Goiás. Nas imagens, ela aparece ao lado de uma maquete escolar. O registro repercutiu e gerou indignação entre internautas preocupados com a integridade física da menina.



A mãe confirmou que era a responsável pelo transporte. “Era uma maquete pra trabalho de escola, não coube no porta Malas para fechar”, afirmou. Segundo ela, a filha chorava por medo de que a maquete caísse durante o trajeto. “A solução foi essa, ela ir junto segurando para ficar mais segura que não iria ficar sem o seu carro [exposto na maquete]”, compartilhou.

Ela disse ter dirigido a cerca de 10 km/h para evitar acidentes. “Levei quase 25 minutos pra chegar na escola pra não correr o risco de acontecer nada e a minha filha apresentar o seu carrinho sem choro”, declarou. O vídeo, por si só, não permite confirmar a velocidade, nem a duração do percurso.

O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) classifica como infração gravíssima transportar passageiros em compartimento de carga, com exceção às hipóteses previstas em lei e que exigem autorização da autoridade competente.

O código também prevê regras específicas para o transporte de crianças em veículos. A avaliação de eventual infração neste caso cabe à autoridade de trânsito.



