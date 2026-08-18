Divulgação Partes de um corpo foram encontradas em uma lixeira no bairro Jardim Estoril

A Polícia Civil de São José do Rio Preto identificou, nesta terça-feira (18), a mulher que foi morta e teve o corpo esquartejado no dia 27 de julho. Trata-se de Amanda da Silva, de 30 anos. A identificação ocorreu 22 dias após o crime.

Partes do corpo da vítima foram encontradas em uma lixeira no bairro Estoril, em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. Marciel Dias dos Santos, de 29 anos, foi preso no dia 1º de agosto e confessou o crime.

Vítima é identificada

Segundo o delegado responsável pelas investigações, André Amorim, da Delegacia Especializada em Investigações Criminais (Deic), a identificação da vítima foi possível após policiais encontrarem os antebraços e as mãos da mulher em uma galeria pluvial, no dia 5 de agosto.

O encontro dos antebraços e das mãos dessa vítima representou um grande avanço nas investigações. Além disso, a Delegacia de Homicídios prosseguiu traçando um perfil da vítima que nos permitisse direcionar e auxiliar o trabalho com os registros de pessoas desaparecidas naquela região. Foi feito, então, um cruzamento de dados que nos permitiu deduzir, com razoável probabilidade, quem seria a vítima. Delegado da Deic, André Amorim.





Ainda segundo o delegado, os policiais localizaram a família de Amanda e cruzaram informações. A partir dos dados obtidos e do processo de identificação, foi possível confirmar que ela era a vítima do crime ocorrido em julho.

De acordo com André Amorim, a família já foi comunicada. Amanda era natural de Jandira, na Grande São Paulo, mas morava em São José do Rio Preto havia bastante tempo. Ela deixa três filhos.

A família nos relatou que ela não dava notícias havia aproximadamente 15 dias e não informava o paradeiro. Então, a família não soube precisar se ela estava em situação de rua ou abrigada em alguma outra residência. Delegado da Deic, André Amorim.





O delegado também afirmou que Marciel Dias dos Santos negou, durante o depoimento formal, ter mantido relações sexuais com Amanda. Segundo a versão apresentada pelo suspeito à polícia, ele também negou ter iniciado as agressões.

Ele negou que tenha mantido relações sexuais com ela. Ele negou que tenha iniciado agressões contra ela, sustentando que ela é que o atacou e ele teria se defendido. Delegado da Deic, André Amorim.





Ainda de acordo com o depoimento, Marciel teria empurrado Amanda, fazendo com que ela caísse e batesse a cabeça em um móvel. Essa seria, segundo o investigado, a causa da morte.

A polícia continua investigando o caso para esclarecer como Amanda da Silva morreu.

Segundo o delegado, o acompanhamento da necrópsia apontou a existência de várias perfurações na região torácica da vítima. A polícia aguarda o laudo do médico-legista para determinar se essas lesões foram a causa da morte ou se houve outro ferimento responsável pela morte da vítima.

Veja abaixo o delegado André Amorim, responsável pela investigação, falando sobre o caso.

Investigação leva à prisão

Após as partes do corpo serem encaminhadas ao Instituto Médico-Legal (IML), a Polícia Civil colheu depoimentos e analisou imagens de câmeras de monitoramento para tentar esclarecer o caso.

Em uma das câmeras, os policiais conseguiram identificar um homem passando várias vezes pelo local, carregando sacos de lixo. A partir das imagens, a polícia conseguiu identificar o suspeito. T ratava-se do açougueiro Marciel Dias dos Santos.

Divulgação/ Polícia Civil Ao chegarem ao local, os policiais localizaram diversos sacos de lixo





































No dia 31 de julho, os policiais cumpriram um mandado de busca e apreensão na casa dele, localizada a cerca de 600 metros do ponto onde as partes do corpo foram encontradas.

No momento em que os policiais chegaram ao imóvel, segundo a polícia, ele confessou o crime.

Em uma coletiva realizada no dia 1º de agosto, o delegado André Amorim afirmou que, depois de descartar partes do corpo, o homem foi flagrado por câmeras de segurança indo beber cerveja em um bar próximo ao local.

Além disso, segundo o delegado, ele tentou limpar o quarto para eliminar vestígios de sangue e chegou a pintar a parede da cozinha na tentativa de esconder as marcas de sangue.

Na casa, os policiais apreenderam ainda uma mochila que teria sido usada para transportar partes do corpo.

Marciel Dias dos Santos está preso temporariamente no Centro de Detenção Provisória (CDP) de São José do Rio Preto.

O crime

No dia 27 de julho, partes de um corpo foram encontradas em uma lixeira no bairro Jardim Estoril, em São José do Rio Preto. Segundo a Polícia Civil, a lixeira era utilizada por um restaurante. Uma funcionária encontrou uma perna e acionou a Polícia Militar.

Ao chegarem ao local, os policiais localizaram diversos sacos de lixo em uma segunda lixeira, contendo outras partes do corpo. Na época, a polícia acreditava se tratar de uma mulher, pois as unhas dos pés encontradas estavam pintadas.