Reprodução/redes sociais Flávio Roscoe (PL)

Mineiro de Belo Horizonte. Flávio Roscoe tem 53 anos e tem história marcada pela liderança institucional na indústria e atuação no setor produtivo de Minas Gerais. Empresário do setor têxtil e historiador por formação, ele disputa pela primeira vez um cargo eletivo no poder público. Sua vida foi construída no estado e nele busca o comando do Executivo.

Flávio Roscoe Nogueira nasceu em 12 de outubro e completa em 2026, 54 anos. Filho de Lincoln Nogueira, empresário do setor têxtil mineiro, é casado e pai de três filhas. O empresário mantém residência fixa na Região Metropolitana de BH, cidade que cresceu e que sedia suas empresas.

Caminho até a formação acadêmica

A história profissional de Roscoe iniciou ainda na juventude. Sob influência do pai, ele começou a atuar no setor industrial da família aos 18 anos de idade, ramo que acumula 30 anos de experiência e segue em atividade initerrupta.

Reprodução/redes sociais Flávio Roscoe estreia na política e ao mesmo tempo na disputa eleitoral em 2026





A ligação da família ao ambiente produtivo conduziu seu trabalho corporativo, o que o levou a sócio-diretor do Grupo ColorTextil, empresa com sede em Belo Horizonte com atuação na fabricação de malhas.

Apesar da sua carreira ter sido direcionada à gestão de negócios no setor privado, Flávio Roscoe se qualificou no ensino superior na área de humanas, formando em História. A graduação complementou sua experiência no meio empresarial e corporativo.





Atuação profissional múltipla e ingresso na política

Flávio Roscoe tem em seu currículo longa caminhada no sindicalismo empresarial. Desde 2018 é o presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg), deixando o cargo em abril de 2026 para disputar as eleições de 2026.

Reprodução/redes sociais Flávio Roscoe presidiu entidades do setor industrial e empresarial de MG





Por consequência do trabalho desenvolvido à frente da Federação, Roscoe assumiu também a presidência dos Conselhos Regionais do Serviço Social da Indústria (Sesi) e do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), em Minas Gerais.

Ele também atuou como vice-presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI) e presidiu o Conselho Temático de Infraestrutura da entidade. Estreante não só no pleito como na cena política, ele se filiou em 2026 ao PL e é aposta da legenda para disputar o Palácio Tiradentes.