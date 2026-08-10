Reprodução/redes sociais Ricardo Cappelli (PSB)

Conhecido publicamente por chefiar o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (GSI), Ricardo Cappelli reúne quase 30 anos de atuação na máquina estatal, construindo trajetória profissional nos bastidores do Poder Executivo. Com 54 anos, ele fica sob a luz dos holofotes e se apresenta na disputa ao Governo do Distrito Federal (GDF) pelo PSB.

Ricardo Garcia Cappelli nasceu no Rio de Janeiro, em 11 de fevereiro de 1972. Ele é casado com a jornalista Marília Cappelli e é pai de uma menina de 13 anos, nascida em Brasília. Cappelli chegou no DF em 2000, quando se assumiu posto de trabalho na capital federal.

Entre idas e vindas por conta da sua atuação profissional na máquina pública, ele fixou residência no Planalto Central somente em 2023, onde reside atualmente.

Jornalista especializado em gestão pública

Ricardo Cappelli é formado em Jornalismo pela Universidade Veiga de Almeida (UVA) e tem título de mestre em Administração Pública pela Fundação Getulio Vargas (FGV).

Sua formação acadêmica combinada ao planejamento de políticas públicas o impulsionou profissionalmente e proporcionou atuação em governos municipais, estaduais e na esfera federal.

Reprodução/redes sociais Ricardo Cappelli é indicado pelo PSB para disputar a cadeira de comando do governo do DF





Primeiros passos profissionais

A caminhada na vida pública de Cappelli iniciou ainda no movimento estudantil. Ele presidiu a União Nacional dos Estudantes (UNE) da capital do RJ, no biênio 1997/1999, período em que esteve a frente de mobilizações nacionais relacionadas ao ensino superior público.

Anos mais tarde migrou para a gestão governamental, cargo de comando da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer na Prefeitura de Nova Iguaçu (RJ), entre 2005 e 2009. Em 2015 integrou o quadro do governo maranhense como secretário de Estado da Comunicação Social.

Até 2022, Ricardo Cappelli coordenou a comunicação política e institucional do Poder Executivo do Maranhão, na gestão do então governador Flávio Dino, atual ministro do Supremo Tribunal Federal (STF).





Chegada ao Governo Federal

Em 2023 ele desembarca de vez em Brasília e assume a Secretaria-Executiva do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), o segundo maior posto de comando na hierarquia da pasta.

Ele teve projeção nacional quando nesse ano assumiu posto de Interventor Federal da Segurança Pública do DF, designado pelo comando do Palácio do Planalto. Cappelli teve a missão de liderar as forças policiais do DF.

Comandou as forças policiais locais e remodelou a segurança pública de Brasília, após os atos de 8 de janeiro. O carioca esteve no comando da intervenção até 31 de janeiro de 2023, quando encerrou o período regulamentar pelo governo federal.

Reprodução/Twitter @RicardoCapelli Ricardo Capelli, secretário-executivo interino do GSI





Após o período no MJSP, Ricardo Cappelli assumiu a direção interina da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) e a presidência da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), cargo que exerceu até abril de 2026 e deixou para dedicar a candidatura deste pleito.

Ricardo Cappelli integrou o PCdoB por 26 anos, porém em 2021 se desligou da sigla e filiou-se do PSB, legenda que o consolida no processo eleitoral como candidato ao comando do GDF. Apesar de disputar cargos legislativos em eleições passadas, não foi eleito até então.