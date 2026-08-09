Gerado por IA Produtos não podem ser fabricados nem comercializados



A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a apreensão e proibiu a comercialização de seis marcas de sal. Os produtos não podem ser fabricados, importados, distribuídos, vendidos, divulgados ou utilizados.

Segundo a agência, os produtos são fabricados por empresas desconhecidas.

Veja a lista:

Quanqton Ocean Salts

Sal Integral Quanqton

Sal Perfeito

New Quantic

Endurance

Sal Marinho Integral

Ainda de acordo com o comunicado, os produtos eram anunciados em diversas plataformas de comércio eletrônico. As embalagens tinham de 250g, 1kg e 2kg.

Nenhum dos produtos possui regularização sanitária.

Anúncios proibidos

A Anvisa também identificou que as marcas de sal veiculavam propagandas não permitidas para os produtos.

Entre as irregularidades constatadas, estão alegações como: “sal marinho integral com concentração elevada de magnésio, desenvolvido para atletas que precisam de reposição mineral real durante e após o esforço físico intenso” e “evita cãibra e fadiga muscular”.

Há ainda indicações como “reposição mineral durante treinos longos e provas”, “hidratação celular real, não só água, mas eletrólitos que o corpo absorve” e “recuperação mais rápida após esforço intenso”.