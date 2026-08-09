Produtos não podem ser fabricados nem comercializados
Gerado por IA
Produtos não podem ser fabricados nem comercializados


A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a apreensão e proibiu a comercialização de seis marcas de sal. Os produtos não podem ser fabricados, importados, distribuídos, vendidos, divulgados ou utilizados.

Segundo a agência, os produtos são fabricados por empresas desconhecidas.

Veja a lista:

  • Quanqton Ocean Salts
  • Sal Integral Quanqton
  • Sal Perfeito
  • New Quantic
  • Endurance
  • Sal Marinho Integral

Ainda de acordo com o comunicado, os produtos eram anunciados em diversas plataformas de comércio eletrônico. As embalagens tinham de  250g, 1kg e 2kg.

Nenhum dos produtos possui regularização sanitária.

Anúncios proibidos

Anvisa também identificou que as marcas de sal veiculavam propagandas não permitidas para os produtos.

Entre as irregularidades constatadas, estão alegações como: “sal marinho integral com concentração elevada de magnésio, desenvolvido para atletas que precisam de reposição mineral real durante e após o esforço físico intenso” e “evita cãibra e fadiga muscular”.

Há ainda indicações como “reposição mineral durante treinos longos e provas”, “hidratação celular real, não só água, mas eletrólitos que o corpo absorve” e “recuperação mais rápida após esforço intenso”.

    Link deste artigo: https://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/2026-08-09/anvisa-proibe-seis-tipos-de-sal--veja-a-lista.html
    Compartilhar
    Comentários
    Clique aqui e deixe seu comentário!

    Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste site. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie.

    Mais Recentes