Sua trajetória política começou quando ele tinha 24 anos. Daniel Elias Carvalho Vilela completa 43 anos em 2026 e conta com biografia pública baseada em forte tradição familiar na política goiana. O jataiense mudou-se para Goiânia recém-nascido e foi na capital de Goiás que construiu sua formação, família e carreira pública.
Vilela é filho do ex-governador, ex-senador e ex-prefeito Maguito Vilela com Sandra Regina Carvalho. Ele tem três irmãos: Vanessa, Maria Beatriz e Miguel. Daniel Vilela é casado com a administradora de empresas e empresária Iara Netto Vilela e são pais de Maria Laura e Frederico.
Antes de ingressar na política, teve passagem breve pelo esporte profissional. Ainda na infância, treinou nas categorias de base do Goiás Esporte Clube, chegando a jogar como atleta oficial de futebol.
Jogou também na Sociedade Esportiva do Gama e no Atlético Clube Goianiense.
Mas, como diz o ditado que "o fruto não cai longe da árvore", Daniel acabou escolhendo seguir os passos do pai na administração pública .
Formação jurídica
Daniel Vilela se formou em Direito numa instituição privada de ensino superior da capital goiana, a Universidade Salgado de Oliveira (Universo). Além disso, é pós-graduado em Administração Pública pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).
No entanto, Vilela não exerce a profissão de advogado e direcionou sua carreira para a política de forma exclusiva, desde a investidura em cargos legislativos a executivos em Goiás.
Passos políticos
O jovem Vilela deu o play na sua trajetória eleitoral em 2008, ano em que foi eleito e assumiu uma das cadeiras de vereador de Goiânia, mas exerceu por apenas dois anos, de 2009 a 2010. Isso porque ele assumiu a liderança da bancada de seu partido na Câmara Municipal e presidiu comissões na casa voltadas para a educação.
Já em 2010, ele saiu da esfera municipal, partiu para o estado e foi eleito deputado estadual na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), onde cumpriu mandato de 2011 a 2015.
O filho de Maguito subiu degrau por degrau da política brasileira, começando "de baixo" e cresceu progressivamente.
Em 2014, Daniel ampliou sua atuação na máquina pública e conquistou a cadeira na Câmara dos Deputados, na condição de deputado federal pelo estado goiano.
No período que ficou em Brasília, entre 2015 a 2019, se destacou nacionalmente por presidir a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) da Câmara, um dos colegiados mais influentes do Poder Legislativo.
Daniel Vilela concorreu o governo de Goiás em 2018, mas não foi eleito e acabou assumindo a presidência do Diretório Estadual do MDB, no estado. Já em 2022, compôs a chapa majoritária que saiu vitoriosa e assumiu o governo como vice ao lado de Caiado. Atualmente, comanda o Palácio das Esmeraldas e é candidato ao governo no pleito de 2026.