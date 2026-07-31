Reprodução/Facebook Daniel Vilela Daniel Vilela (MDB)

Sua trajetória política começou quando ele tinha 24 anos. Daniel Elias Carvalho Vilela completa 43 anos em 2026 e conta com biografia pública baseada em forte tradição familiar na política goiana. O jataiense mudou-se para Goiânia recém-nascido e foi na capital de Goiás que construiu sua formação, família e carreira pública.

Vilela é filho do ex-governador, ex-senador e ex-prefeito Maguito Vilela com Sandra Regina Carvalho. Ele tem três irmãos: Vanessa, Maria Beatriz e Miguel. Daniel Vilela é casado com a administradora de empresas e empresária Iara Netto Vilela e são pais de Maria Laura e Frederico.

Reprodução/Facebook Daniel Vilela Daniel Vilela (MDB) segue os passos políticos do pai falecido, Maguito Vilela





Antes de ingressar na política, teve passagem breve pelo esporte profissional. Ainda na infância, treinou nas categorias de base do Goiás Esporte Clube, chegando a jogar como atleta oficial de futebol.

Jogou também na Sociedade Esportiva do Gama e no Atlético Clube Goianiense.

Mas, como diz o ditado que "o fruto não cai longe da árvore", Daniel acabou escolhendo seguir os passos do pai na administração pública .





Formação jurídica

Daniel Vilela se formou em Direito numa instituição privada de ensino superior da capital goiana, a Universidade Salgado de Oliveira (Universo). Além disso, é pós-graduado em Administração Pública pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).

No entanto, Vilela não exerce a profissão de advogado e direcionou sua carreira para a política de forma exclusiva, desde a investidura em cargos legislativos a executivos em Goiás.

Passos políticos

O jovem Vilela deu o play na sua trajetória eleitoral em 2008, ano em que foi eleito e assumiu uma das cadeiras de vereador de Goiânia, mas exerceu por apenas dois anos, de 2009 a 2010. Isso porque ele assumiu a liderança da bancada de seu partido na Câmara Municipal e presidiu comissões na casa voltadas para a educação.

Já em 2010, ele saiu da esfera municipal, partiu para o estado e foi eleito deputado estadual na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), onde cumpriu mandato de 2011 a 2015.

DIVULGAÇÃO/GOVERNO DE GOIÁS Daniel Vilela (MDB) era vice-governador de Goiás em chapa liderada por Ronaldo Caiado (PSD) e assumiu o governo em março de 2026





O filho de Maguito subiu degrau por degrau da política brasileira, começando "de baixo" e cresceu progressivamente.

Em 2014, Daniel ampliou sua atuação na máquina pública e conquistou a cadeira na Câmara dos Deputados, na condição de deputado federal pelo estado goiano.

No período que ficou em Brasília, entre 2015 a 2019, se destacou nacionalmente por presidir a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) da Câmara, um dos colegiados mais influentes do Poder Legislativo.

Daniel Vilela concorreu o governo de Goiás em 2018, mas não foi eleito e acabou assumindo a presidência do Diretório Estadual do MDB, no estado. Já em 2022, compôs a chapa majoritária que saiu vitoriosa e assumiu o governo como vice ao lado de Caiado. Atualmente, comanda o Palácio das Esmeraldas e é candidato ao governo no pleito de 2026.