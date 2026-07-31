José Adriano Pompeo Jayme, de 56 anos, morreu nesta sexta-feira (31) após cair de uma altura aproximada de 30 metros no Parque Estadual dos Pireneu s, em Pirenópolis, Goiás. Ele era imperador d a Festa do Divino Espírito Santo, uma das celebrações religiosas mais tradicionais do município.
A vítima foi identificada por familiares. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO), José Adriano participava da Festa do Morro e estava na região dos Três Picos, mais especificamente no terceiro pico, quando escorregou e caiu em uma área rochosa.
O capitão Davidson Victor da Rocha informou ao iG que José Adriano teria subido ao local para realizar um trabalho próximo a um crucifixo instalado no pico. A informação inicial é de que ele faria a amarração de uma bandeira, mas as circunstâncias ainda não foram confirmadas oficialmente.
“Ele foi fazer a amarração de uma bandeira. Ele caiu, bateu nas pedras, em uma queda de aproximadamente 30 metros”, relatou o capitão.
Testemunhas relataram ao iG que ele conseguiu concluir a colocação nos dois primeiros picos, mas escorregou durante a subida ao terceiro e caiu. A prefeitura manifestou pesar e destacou a dedicação dele às tradições religiosas e à cultura local.
Bombeiros constataram morte no local
Uma equipe do Corpo de Bombeiros que estava de prontidão no parque foi acionada pelos familiares. Ao chegar ao local, a equipe encontrou José Adriano com ferimentos graves e constatou que ele já estava morto.
“É um local de muito difícil acesso. Mesmo para quem está caminhando normalmente, é uma trilha íngreme e difícil”, explicou Davidson.
Equipes especializadas em salvamento do 17º Batalhão Bombeiro Militar, de Pirenópolis, também foram mobilizadas para retirar o corpo. Devido às características do terreno, foi necessário planejar uma operação com equipamentos e técnicas de rapel.
Até a publicação desta reportagem, os bombeiros aguardavam a chegada da Polícia Científica e do Instituto Médico Legal (IML) de Anápolis para realizar a perícia e autorizar a remoção.
A Prefeitura de Pirenópolis lamentou a morte de Adriano Pompeo durante a tradicional Festa do Morro, em louvor à Santíssima Trindade. Segundo o município, José Adriano mantinha uma tradição familiar centenária de colocar bandeiras nos três picos da serra, iniciada pelo bisavô, o comendador Christóvam de Oliveira.
Festa do Morro
A Festa do Divino Espírito Santo de Pirenópolis é uma das celebrações religiosas e culturais mais tradicionais de Goiás. Realizada desde pelo menos 1819, a programação ocorre no período de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, e mobiliza moradores das áreas urbana e rural do município. Em 2010, a manifestação foi reconhecida pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) como Patrimônio Cultural do Brasil.
A celebração reúne missas, novenas, folias, procissões, alvoradas, distribuição de alimentos e manifestações populares. Entre os momentos mais conhecidos estão as Cavalhadas, encenação das batalhas medievais entre mouros e cristãos, e a presença dos mascarados, personagens que percorrem as ruas a pé ou montados a cavalo.
O imperador é a figura central da festa. Escolhido para cada edição, ele atua como organizador dos festejos e participa das principais cerimônias do chamado Império do Divino, representado por símbolos como a coroa, a bandeira e a pomba.