Divulgação: Prefeitura de Pirenópolis José Adriano Pompeo Jayme morreu após cair de aproximadamente 30 metros no terceiro pico do Parque Estadual dos Pireneus

José Adriano Pompeo Jayme, de 56 anos, morreu nesta sexta-feira (31) após cair de uma altura aproximada de 30 metros no Parque Estadual dos Pireneu s, em Pirenópolis, Goiás. Ele era imperador d a Festa do Divino Espírito Santo, uma das celebrações religiosas mais tradicionais do município.

A vítima foi identificada por familiares. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO), José Adriano participava da Festa do Morro e estava na região dos Três Picos, mais especificamente no terceiro pico, quando escorregou e caiu em uma área rochosa.

O capitão Davidson Victor da Rocha informou ao iG que José Adriano teria subido ao local para realizar um trabalho próximo a um crucifixo instalado no pico. A informação inicial é de que ele faria a amarração de uma bandeira, mas as circunstâncias ainda não foram confirmadas oficialmente.

“Ele foi fazer a amarração de uma bandeira. Ele caiu, bateu nas pedras, em uma queda de aproximadamente 30 metros”, relatou o capitão.

Testemunhas relataram ao iG que ele conseguiu concluir a colocação nos dois primeiros picos, mas escorregou durante a subida ao terceiro e caiu. A prefeitura manifestou pesar e destacou a dedicação dele às tradições religiosas e à cultura local.

Bombeiros constataram morte no local

Uma equipe do Corpo de Bombeiros que estava de prontidão no parque foi acionada pelos familiares. Ao chegar ao local, a equipe encontrou José Adriano com ferimentos graves e constatou que ele já estava morto.

“É um local de muito difícil acesso. Mesmo para quem está caminhando normalmente, é uma trilha íngreme e difícil”, explicou Davidson.

Equipes especializadas em salvamento do 17º Batalhão Bombeiro Militar, de Pirenópolis, também foram mobilizadas para retirar o corpo. Devido às características do terreno, foi necessário planejar uma operação com equipamentos e técnicas de rapel.

Até a publicação desta reportagem, os bombeiros aguardavam a chegada da Polícia Científica e do Instituto Médico Legal (IML) de Anápolis para realizar a perícia e autorizar a remoção.

A Prefeitura de Pirenópolis lamentou a morte de Adriano Pompeo durante a tradicional Festa do Morro, em louvor à Santíssima Trindade. Segundo o município, José Adriano mantinha uma tradição familiar centenária de colocar bandeiras nos três picos da serra, iniciada pelo bisavô, o comendador Christóvam de Oliveira.

Festa do Morro



A Festa do Divino Espírito Santo de Pirenópolis é uma das celebrações religiosas e culturais mais tradicionais de Goiás. Realizada desde pelo menos 1819, a programação ocorre no período de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, e mobiliza moradores das áreas urbana e rural do município. Em 2010, a manifestação foi reconhecida pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) como Patrimônio Cultural do Brasil.

Reprodução Capela onde encerra a Festa do Morro dos Pireneus





A celebração reúne missas, novenas, folias, procissões, alvoradas, distribuição de alimentos e manifestações populares. Entre os momentos mais conhecidos estão as Cavalhadas, encenação das batalhas medievais entre mouros e cristãos, e a presença dos mascarados, personagens que percorrem as ruas a pé ou montados a cavalo.

O imperador é a figura central da festa. Escolhido para cada edição, ele atua como organizador dos festejos e participa das principais cerimônias do chamado Império do Divino, representado por símbolos como a coroa, a bandeira e a pomba.