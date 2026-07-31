Divulgação Caminhão-baú fiscalizado transportava drogas escondidas sob uma carga de paletes de madeira

A ferramenta de Inteligência artificial utilizada pelas forças de segurança de Goiás ajudou a apreender cerca de 2 toneladas e 45 quilos de drogas no estado nos meses de junho e julho. A partir de características físicas dos suspeitos, imagens de câmeras e informações sobre os veículos, os policiais conseguiram rastrear deslocamentos, localizar os envolvidos e encontrar os entorpecentes.

A tecnologia foi usada por equipes da Polícia Militar, da Polícia Civil e da Polícia Rodoviária Federal para cruzar dados, analisar imagens de câmeras e acompanhar, em tempo real, o deslocamento de veículos suspeitos.

A tecnologia foi empregada no cruzamento de dados, na análise de imagens de câmeras de monitoramento e no acompanhamento do deslocamento de veículos suspeitos. As informações obtidas pelos sistemas serviram de apoio para as diligências e abordagens realizadas pelos policiais.



Em uma das operações, realizada na terça-feira (28), mais de 40 quilos de maconha, crack e cocaína foram apreendidos após uma denúncia sobre pessoas que transportavam caixas em uma residência no Setor Curitiba, em Goiânia.





Câmeras ajudaram a acompanhar suspeitos

Equipes do 42º Batalhão da Polícia Militar, da Agência Local de Inteligência e da Polícia Civil de Abadia de Goiás passaram a monitorar a área e identificaram o momento em que os suspeitos entraram em um veículo.

As imagens captadas pelas câmeras foram analisadas com o apoio de recursos de inteligência artificial, que permitiram acompanhar o deslocamento do automóvel e orientar as equipes em campo.

Durante a abordagem, um dos envolvidos indicou aos policiais outro endereço, na Vila Mutirão, onde parte da droga estava armazenada.

Câmeras ajudaram a acompanhar suspeitos

Equipes do 42º Batalhão da Polícia Militar, da Agência Local de Inteligência e da Polícia Civil de Abadia de Goiás passaram a monitorar a área e identificaram o momento em que os suspeitos entraram em um veículo.

As imagens captadas pelas câmeras foram analisadas com o apoio de recursos de inteligência artificial, que permitiram acompanhar o deslocamento do automóvel e orientar as equipes em campo.

Durante a abordagem, um dos envolvidos indicou aos policiais outro endereço, na Vila Mutirão, onde parte da droga estava armazenada.

Caminhão transportava duas toneladas de maconha



A maior apreensão ocorreu na BR-060, entre os municípios de Guapó e Abadia de Goiás. Policiais militares e rodoviários federais abordaram um caminhão-baú que seguia em direção ao Distrito Federal.

Durante a fiscalização, aproximadamente duas toneladas de maconha foram encontradas escondidas sob uma carga de paletes de madeira. O motorista foi preso em flagrante.

A operação também contou com informações obtidas por meio dos sistemas de inteligência e do compartilhamento de dados entre as forças policiais.







