Um indivíduo de 34 anos, identificado como Sandro Farias Alves Martins, foi preso na tarde deste sábado (17) suspeito de agredir a própria mãe, identificada como Maria de Fátima Farias Alves. O caso ocorreu em Cajazeiras, no Sertão da Paraíba. Segundo informações da Polícia Militar do estado (PMPB) o homem apresentava sinais de embriaguez.

Conforme a corporação, o acusado estava perturbando a mãe e a irmã em sua residência, localizada no Loteamento Zuza Garcia. Segundo as vítimas, o homem estava embriagado e agrediu a própria mãe, gerando confusão entre populares.





Ao chegar ao local, as equipes constataram os sinais de embriaguez do suspeito acusado de agressão.

O homem foi levado à Delegacia de Polícia Civil, onde as medidas cabíveis foram tomadas. A vítima e as testemunhas também foram encaminhadas para os devidos procedimentos legais.