Reprodução Defesa Civil emite alerta de tempestade para moradores de SP

Uma forte chuva atingiu a capital paulista na tarde deste sábado (17) e levou o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) a decretar estado de atenção para alagamentos em toda a cidade às 17h49. No início do evento, as regiões Sul, Sudeste e Leste, além da Marginal Tietê, já apresentavam pontos críticos.

Diante da intensificação das precipitações, a Defesa Civil enviou um comunicado de emergência diretamente aos celulares dos moradores. O aviso, acompanhado de um som semelhante a sirene, orientava a população a buscar abrigo e destacava a presença de descargas elétricas e rajadas de vento, além do avanço da instabilidade para bairros próximos.

Segundo o CGE, o cenário foi provocado pela atuação de áreas instáveis formadas pela combinação do calor com a entrada da brisa marítima. Esse padrão meteorológico resultou em pancadas inicialmente localizadas, mas com momentos de forte intensidade em bairros da Zona Sul, como Capela do Socorro, Cidade Ademar, Santo Amaro, Jabaquara e Ipiranga.





A Zona Leste também foi afetada, especialmente nas áreas da Mooca, Penha, Aricanduva, Vila Formosa, Vila Prudente e Sapopemba.

O órgão municipal ainda ressaltou que a lenta movimentação das nuvens carregadas aumenta a probabilidade de transtornos, como vias intransitáveis, enxurradas súbitas e o extravasamento de córregos e rios de menor porte. A recomendação é que a população evite áreas alagadas e acompanhe as atualizações dos canais oficiais.