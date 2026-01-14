Reprodução/Facebook Wet'n Wild

Um salva-vidas do parque aquático Wet'n Wild, em São Paulo, morreu após mergulhar para tentar recuperar a aliança de uma turista. Guilherme Da Guerra Domingos, de 24 anos, foi sugado por um ralo da atração chamada Walter Bomb, na tarde da última terça-feira (13).

Na ocasião, Guilherme chegou a ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao Hospital Municipal Nossa Senhora Aparecida, onde faleceu minutos depois.

O que aconteceu

O salva-vidas Guilherme Da Guerra mergulhou em uma das piscinas do parque aquático após uma turista solicitar ajuda para encontrar a aliança que havia caído na água. Ao mergulhar para buscar o objeto, Guilherme não conseguiu retornar a superfície, pois, ficou preso no ralo da atração , e precisou ser retirado por outros salva-vidas do local.

Atividades suspensas

Mediante nota, o Wet'n Wild lamentou o ocorrido e decidiu suspender as atividades no parque, que está fechado nesta quarta-feira (14). Segundo o comunicado, Guilherme atuava como líder dos salva-vidas.

"O Wet'n Wild expressa sua solidariedade à família, amigos e colegas neste momento de dor e iforma que está prestando toda a assistêcia à família e colaborando com as autoridades para o esclarecimento do ocorrido", diz trecho da nota.



Confira o comunicado na íntegra:





Ainda segundo a empresa, as atividades no local retornam "normalmente" já nesta quinta-feira (15).



