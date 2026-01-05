Reprodução/Pexels Frio incomum atinge o Rio Grande do Sul no início de janeiro

Mesmo no verão, o Rio Grande do Sul amanheceu nesta segunda-feira (5) sob um frio incomum para o início de janeiro. Em diferentes regiões do estado, os termômetros marcaram valores próximos de 1 °C, com registro de geada em áreas da Serra e do Sul gaúcho, cenário mais típico dos meses de inverno, de acordo com a Metsul.



As menores temperaturas foram observadas em municípios de maior altitude, como São José dos Ausentes e Cambará do Sul. Outras cidades da Serra, dos Campos de Cima da Serra e da região Sul também enfrentaram madrugadas geladas, com marcas abaixo dos 6 °C, surpreendendo moradores em plena primeira semana do ano.



A queda acentuada nas temperaturas está relacionada à entrada de uma massa de ar frio que avançou sobre o estado no fim de semana. O sistema veio acompanhado de ventos fortes, que provocaram rajadas intensas em várias regiões, além de agitação marítima no litoral. No domingo (4), o frio já havia se destacado, com mínimas próximas de 2 °C em áreas serranas.



Durante a madrugada desta segunda, a ausência de chuva e a perda de calor ao longo da noite favoreceram um resfriamento generalizado no interior do estado. O frio também alcançou o Litoral Norte, onde cidades como Capão da Canoa registraram temperaturas baixas para a estação.



Na capital e na região metropolitana, no entanto, a presença de nebulosidade limitou a queda dos termômetros, evitando que Porto Alegre tivesse marcas tão baixas quanto as registradas no interior.