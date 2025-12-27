Reprodução/Tânia Rêgo/Agência Brasil Cirurgia de bloqueio do nervo frênico de Bolsonaro é finalizada.

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro atualizou o estado de saúde do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro (PL) após a realização de um procedimento cirúrgico para o bloqueio do nervo frênico. O tratamento foi realizado na tarde deste sábado (27) e visa aliviar as crises de soluço que afetam o ex-presidente há nove meses.

Pouco mais de uma hora após a ex-primeira-dama anunciar o início do procedimento por meio das redes sociais, ela voltou aos stories do Instagram para informar que o procedimento havia sido concluído.

"Recebi uma mensagem do dr. Cláudio Birolini informando que o procedimento foi concluído. Seguimos em oração para que seja exitoso esse procedimento e para uma boa recuperação. Ele permanecerá em observação pelos próximos 30 minutos. Gratidão a todos que intercederam e à incrível equipe médica."

Após uma hora, Michelle Bolsonaro afirmou que o ex-presidente já estava no quarto.

Segundo a equipe médica que realizou o procedimento, o ex-presidente seguirá internado por um período de 5 a 7 dias. Dependendo da resposta de Bolsonaro a este tratamento, a equipe cogita submetê-lo a uma nova cirurgia para o bloqueio do nervo frênico esquerdo na próxima segunda-feira (29). O novo procedimento não deve alterar o tempo de internação inicial previsto.

A efetividade do procedimento deve ser verificada pela equipe médica nos próximos dias em que o ex-presidente ficará em observação.

Os médicos não descartaram outras alternativas para o tratamento do soluço de Bolsonaro como uso de Botox ou crioablação (procedimento que usa frio extremo para congelar e destruir tecidos anormais ou células cancerígenas).





"Vamos fazendo o menos invasivo e reavaliando periodicamente. Se chegar num ponto que não resolve, vamos rediscutir e ver o melhor caminho possível. Agora, o procedimento proposto é esse e nessa internação a gente não pretende ir além do que está sendo feito", disse o cirurgião Cláudio Birolini.