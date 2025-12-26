Reprodução/Rede X A ação dividiu opiniões nas redes sociais

O dono de uma rede de frigoríficos, em Goiânia (GO), usou um helicóptero para jogar carne para moradores de Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana, na última quarta-feira (24). Todas as embalagens tinham fotos do ex-presidente Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro e do cantor Gusttavo Lima usando a faixa presidencial.

A "distribuição", segundo o empresário, fez parte de uma ação solidária de Natal. Nas imagens que circularm nas redes sociais é possível ver as pessoas correndo atrás da aeronave, enquanto Leandro Batista Nobrega, proprietário do Frigorífico Goiás, e a esposa sobrevoavam uma área de pasto.

Veja o momento:

O dono de uma rede de frigoríficos, em Goiânia (GO), usou um helicóptero para jogar carne para moradores de Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana, na última quarta-feira (24). A "distribuição", segundo o empresário, fez parte de uma ação solidária de Natal. pic.twitter.com/GTfOxWJwLd — iG (@iG) December 26, 2025









A iniciativa dividiu opiniões. "Jogar alimentos de um helicóptero é o completo oposto de justiça social, essa ação animaliza e humilha pessoas. Este ato foi asqueroso e bizarro, colocar uma música cristã só piora a situação. Melhorem!", criticou um internauta.

"Que chique, mano. Além de ganhar uma das melhores carnes, ainda presenciar uma aeronave de pertinho. Show, que Deus abençoe vocês cada vez mais @leandrobatistadanobrega", pararabenizou outro usuário do Instagram.

O que diz o frigorífico

Diante da repercussão , o Frigorífico Goiás, mediante nota, afirmou que devido a não colaboração de algumas pessoas para a organiação da fila das crianças, a aeronave precisou voar.

"Esclarecemos que foram feitas todas as tentativas possíveis para organizar uma fila destinada às crianças. Infelizmente, não houve colaboração por parte dos adultos, que não respeitaram a organização proposta. Diante dessa situação e por motivos de segurança, o helicóptero precisou decolar".



