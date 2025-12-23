Motociclista é assassinado por motorista após briga de trânsito na Zona Norte de São Paulo.
Divulgação/SSP
Motociclista é assassinado por motorista após briga de trânsito na Zona Norte de São Paulo.

Um motociclista identificado como Bryan de Brito, de 24 anos, foi morto na tarde desta segunda-feira (22) por um homem de 58 anos durante uma briga de trânsito na Vila Nova Cachoeirinha, na Zona Norte de São Paulo. O momento do crime foi registrado por câmeras de segurança;

Leia mais notícias sobre a capital paulista:  São Paulo registra menor número de homicídios em 25 anos


As imagens mostram o suspeito - que dirigia uma SUV - e a vítima transitando muito próximos. Em determinado momento, o motociclista chutou uma das portas do veículo. Na sequência, o motorista sacou uma arma e atirou contra o jovem. O suspeito fugiu da cena do crime.


De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), policiais militares foram acionados para atender uma ocorrência de briga de trânsito e, ao chegarem ao local, encontraram a vítima baleada. O jovem foi encaminhado ao Hospital do Mandaqui, mas não resistiu aos ferimentos.

O motivo da discussão entre os homens não foi esclarecido.

A SSP informou que solicitou a prisão do suspeito e aguarda decisão do judiciário. Diligências estão em andamento visando o esclarecimento dos fatos.

    Link deste artigo: https://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/2025-12-23/video--motociclista-e-morto-apos-briga-de-transito-em-sao-paulo.html
    Comentários
    Clique aqui e deixe seu comentário!
    Mais Recentes