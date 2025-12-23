Divulgação/SSP Motociclista é assassinado por motorista após briga de trânsito na Zona Norte de São Paulo.

Um motociclista identificado como Bryan de Brito, de 24 anos, foi morto na tarde desta segunda-feira (22) por um homem de 58 anos durante uma briga de trânsito na Vila Nova Cachoeirinha, na Zona Norte de São Paulo. O momento do crime foi registrado por câmeras de segurança;

Crime aconteceu na rua Conselheiro Moreira de Barros, na Vila Nova Cachoeirinha, zona norte de São Paulo, na tarde desta segunda-feira (22/12)





As imagens mostram o suspeito - que dirigia uma SUV - e a vítima transitando muito próximos. Em determinado momento, o motociclista chutou uma das portas do veículo. Na sequência, o motorista sacou uma arma e atirou contra o jovem. O suspeito fugiu da cena do crime.





De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), policiais militares foram acionados para atender uma ocorrência de briga de trânsito e, ao chegarem ao local, encontraram a vítima baleada. O jovem foi encaminhado ao Hospital do Mandaqui, mas não resistiu aos ferimentos.

O motivo da discussão entre os homens não foi esclarecido.

A SSP informou que solicitou a prisão do suspeito e aguarda decisão do judiciário. Diligências estão em andamento visando o esclarecimento dos fatos.