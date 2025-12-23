Divulgação/SSP Motociclista é assassinado por motorista após briga de trânsito na Zona Norte de São Paulo.

Amigos e familiares do motoboy Bryan de Brito fecharam a Rua Conselheiro Moreira de Barros, na esquina da Avenida Parada Pinto, na Vila Nova Cachoeirinha, Zona Norte de São Paulo, em protesto ao assassinato do jovem, ocorrido na tarde desta segunda-feira (22). As informações são do Cidade Alerta.

Os manifestantes atearam fogo a barricadas, travando o trânsito na região. Policiais militares foram chamados para conter o protesto e dispararam tiros de balas de borracha contra os populares.

Após a chegada de reforços policiais, que utilizaram bombas de efeito moral contra o grupo, os manifestantes se abrigaram dentro de um supermercado da região. Equipes da Polícia Militar cercaram todas as ruas do entorno.





Os manifestantes pedem justiça pela morte do jovem, que foi baleado pelo ex-policial penal Edmar Batista De Oliveira, de 58 anos. As imagens do crime foram registradas por câmeras de segurança.

Na ocasião, o motoboy e o ex-policial se envolveram em uma briga de trânsito. As imagens mostram o suspeito - que dirigia uma SUV - e a vítima transitando paralelamente e muito próximos na via. Na sequência, o jovem chutou uma das portas do carro que o suspeito dirigia. O ex-policial sacou uma arma e atirou contra o motociclista, fugindo do local em seguida.

Não há informações sobre o motivo da discussão entre o suspeito e a vítima.

A SSP informou que solicitou a prisão do suspeito e aguarda decisão do judiciário. Diligências estão em andamento visando o esclarecimento dos fatos.