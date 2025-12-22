Reprodução Certidão de nascimento

Pelo segundo ano consecutivo, Helena foi o nome mais registrado no Brasil em 2025, de acordo com o levantamento do Portal da Transparência do Registro Civil divulgado nesta segunda-feira (22). Nos últimos anos, com exceção de 2024, a lista trazia na primeira posição nomes como Miguel e Enzo Gabriel.

Ao todo, 28.271 crianças foram registradas como Helena. Em seguida, segundo os dados, está Ravi com 21.982 registros. O nome desbancou Miguel, que aparece na terceira colocação com 21.654 bebês registrados.

Conforme a Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil), responsável pela base que reúne os registros de nascidos realizados em todos os cartórios do país, a preferência dos brasileiros por nomes mais curtos têm crescido nos últimos anos.

Confira a lista com os 10 nomes mais registrados em 2025:

1º Helena: 28.271

2º Ravi: 21.982

3º Miguel: 21.654

4º Maite ou Maitê: 20.677

5º Cecilia: 20.378

6º Heitor: 17.751

7º Arthur: 17.514

8º Maria Cecilia: 16.889

9º Theo: 16.766

10º Aurora: 16.506

Nomes femininos mais registrados

1º Helena: 28.271

2º Maite ou Maitê: 20.677

3º Cecilia: 20.378

4º Maria Cecilia: 16.889

5º Aurora: 16.506

6º Alice: 14.777

7º Laura: 14.487

8º Antonella: 10.436

9º Isis: 10.378

10º Heloisa: 9.703

Nomes masculinos mais registrados

Posição Nome Registros

1º Ravi: 21.982

2º Miguel: 21.654

3º Heitor: 17.751

4º Arthur: 17.514

5º Theo: 16.766

6º Gael: 16.201

7º Bernardo: 15.395

8º Davi: 14.425

9º Noah: 14.182

10º Samuel: 14.021







