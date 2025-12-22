Pelo segundo ano consecutivo, Helena foi o nome mais registrado no Brasil em 2025, de acordo com o levantamento do Portal da Transparência do Registro Civil divulgado nesta segunda-feira (22). Nos últimos anos, com exceção de 2024, a lista trazia na primeira posição nomes como Miguel e Enzo Gabriel.
Ao todo, 28.271 crianças foram registradas como Helena. Em seguida, segundo os dados, está Ravi com 21.982 registros. O nome desbancou Miguel, que aparece na terceira colocação com 21.654 bebês registrados.
Conforme a Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil), responsável pela base que reúne os registros de nascidos realizados em todos os cartórios do país, a preferência dos brasileiros por nomes mais curtos têm crescido nos últimos anos.
Confira a lista com os 10 nomes mais registrados em 2025:
1º Helena: 28.271
2º Ravi: 21.982
3º Miguel: 21.654
4º Maite ou Maitê: 20.677
5º Cecilia: 20.378
6º Heitor: 17.751
7º Arthur: 17.514
8º Maria Cecilia: 16.889
9º Theo: 16.766
10º Aurora: 16.506
Nomes femininos mais registrados
1º Helena: 28.271
2º Maite ou Maitê: 20.677
3º Cecilia: 20.378
4º Maria Cecilia: 16.889
5º Aurora: 16.506
6º Alice: 14.777
7º Laura: 14.487
8º Antonella: 10.436
9º Isis: 10.378
10º Heloisa: 9.703
Nomes masculinos mais registrados
Posição Nome Registros
1º Ravi: 21.982
2º Miguel: 21.654
3º Heitor: 17.751
4º Arthur: 17.514
5º Theo: 16.766
6º Gael: 16.201
7º Bernardo: 15.395
8º Davi: 14.425
9º Noah: 14.182
10º Samuel: 14.021