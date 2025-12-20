O levantamento foi divulgado na última sexta-feira (19)
Sete praias do estado de Pernambuco estão imprópias para banho, segundo levantamento da Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH), divulgado na última sexta-feira (19). 

Na lista, as praias apontadas pelo relatório são:  Praia de Jaguaribe (Itamaracá),  Praia de Pila (Itamaracá),  Praia do Janga (Paulista),  Praia de Rio Doce (Olinda),  Praia do Carmo (Olinda),  Praia dos Milagres (Olinda) e  Praia do Pina (Recife).

Conforme a CPRH, um balneário é considerado inapropriad o quando "não for atendido o critério para águas próprias ou apresentar mais de 400 enterococos na última amostragem". 

Onde é seguro tomar banho de mar?

Ainda conforme a Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH), 20 praias estão aptas para os banhistas. Na listagem estão: 

  • Praia do Forte (Itamaracá);
  • Praia do Capitão ( Mangue Seco) (Igarassu);
  • Praia de Maria Farinha (Paulista);
  • Praia do Janga, em frente à Rua Betânia (Paulista);
  • Praia de Bairro Novo (Olinda);
  • Praia de Boa Viagem (Recife);
  • Praia de Piedade (Jaboatão dos Guararapes);
  • Praia de Candeias (Jaboatão dos Guararapes);
  • Praia de Barra de Jangada (Jaboatão dos Guararapes);
  • Praia de Suape (Cabo de Santo Agostinho);
  • Praia de Enseada dos Corais (Cabo de Santo Agostinho);
  • Praia de Gaibu (Cabo de Santo Agostinho);
  • Praia de Porto de Galinha (Ipojuca)
  • Praia de Ponta de Serrambi - Pontal (Ipojuca);
  • Praia dos Carneiros (Tamandaré);
  • Praia de Tamandaré (Tamandaré);
  • Praia de São José da Coroa Grande (São José da Coroa Grande)





