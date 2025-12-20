Fernando Frazão/Agência Brasil O levantamento foi divulgado na última sexta-feira (19)

Sete praias do estado de Pernambuco estão imprópias para banho, segundo levantamento da Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH), divulgado na última sexta-feira (19).



Na lista, as praias apontadas pelo relatório são: Praia de Jaguaribe (Itamaracá), Praia de Pila (Itamaracá), Praia do Janga (Paulista), Praia de Rio Doce (Olinda), Praia do Carmo (Olinda), Praia dos Milagres (Olinda) e Praia do Pina (Recife).

Conforme a CPRH, um balneário é considerado inapropriad o quando "não for atendido o critério para águas próprias ou apresentar mais de 400 enterococos na última amostragem".

Onde é seguro tomar banho de mar?

Ainda conforme a Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH), 20 praias estão aptas para os banhistas. Na listagem estão:

Praia do Forte (Itamaracá);

Praia do Capitão ( Mangue Seco) (Igarassu);

Praia de Maria Farinha (Paulista);

Praia do Janga, em frente à Rua Betânia (Paulista);

Praia de Bairro Novo (Olinda);

Praia de Boa Viagem (Recife);

Praia de Piedade (Jaboatão dos Guararapes);

Praia de Candeias (Jaboatão dos Guararapes);

Praia de Barra de Jangada (Jaboatão dos Guararapes);

Praia de Suape (Cabo de Santo Agostinho);

Praia de Enseada dos Corais (Cabo de Santo Agostinho);

Praia de Gaibu (Cabo de Santo Agostinho);

Praia de Porto de Galinha (Ipojuca)

Praia de Ponta de Serrambi - Pontal (Ipojuca);

Praia dos Carneiros (Tamandaré);

Praia de Tamandaré (Tamandaré);

Praia de São José da Coroa Grande (São José da Coroa Grande)







