Sete praias do estado de Pernambuco estão imprópias para banho, segundo levantamento da Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH), divulgado na última sexta-feira (19).
Na lista, as praias apontadas pelo relatório são: Praia de Jaguaribe (Itamaracá), Praia de Pila (Itamaracá), Praia do Janga (Paulista), Praia de Rio Doce (Olinda), Praia do Carmo (Olinda), Praia dos Milagres (Olinda) e Praia do Pina (Recife).
Conforme a CPRH, um balneário é considerado inapropriad o quando "não for atendido o critério para águas próprias ou apresentar mais de 400 enterococos na última amostragem".
Onde é seguro tomar banho de mar?
Ainda conforme a Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH), 20 praias estão aptas para os banhistas. Na listagem estão:
- Praia do Forte (Itamaracá);
- Praia do Capitão ( Mangue Seco) (Igarassu);
- Praia de Maria Farinha (Paulista);
- Praia do Janga, em frente à Rua Betânia (Paulista);
- Praia de Bairro Novo (Olinda);
- Praia de Boa Viagem (Recife);
- Praia de Piedade (Jaboatão dos Guararapes);
- Praia de Candeias (Jaboatão dos Guararapes);
- Praia de Barra de Jangada (Jaboatão dos Guararapes);
- Praia de Suape (Cabo de Santo Agostinho);
- Praia de Enseada dos Corais (Cabo de Santo Agostinho);
- Praia de Gaibu (Cabo de Santo Agostinho);
- Praia de Porto de Galinha (Ipojuca)
- Praia de Ponta de Serrambi - Pontal (Ipojuca);
- Praia dos Carneiros (Tamandaré);
- Praia de Tamandaré (Tamandaré);
- Praia de São José da Coroa Grande (São José da Coroa Grande)