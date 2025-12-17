Reprodução/Instagram/@conselheiraveronicaoliveira Carta com pedidos de Natal de jovem morto por leoa é divulgada.

Uma carta de Natal escrita por Gerson de Melo Machado, conhecido como Vaqueirinho, emocionou internautas após a morte do jovem, de 19 anos, morto por uma leoa no Parque Zoobotânico Arruda Câmara (Bica), em João Pessoa.

O documento foi publicado pela conselheira tutelar Verônica Oliveira, profissional que acompanhava o jovem e que trouxe à público seu diagnóstico de esquizofrenia e histórico de abandono.

Na carta, escrita na adolescência e intitulada "Desejo do Coração", o jovem não desejou bens materiais.

"Eu queria ter uma grande felicidade que eu nunca tive, mas como Deus é maior, um dia irei ter. Eu queria ter visita da minha mãe para ter carinho e amor", começou.





Entre seus pedidos, o amor pelos animais fica explícito nas profissões com as quais ele sonhava: "Desejo um emprego de policial florestal ou de veterinário", escreveu o jovem.

Vaqueirinho finalizou sua carta demonstrando gratidão aos profissionais que o acompanharam no período em que ficou privado de liberdade e desejando boas festas a todos.

Na legenda da publicação, a assistente social demonstrou tristeza ao ler as palavras do jovem e revolta relacionada ao abandono experienciado por ele em toda sua trajetória, especialmente por parte do Estado.

"Gerson não desejou nada material, não desejou nada impossível, mas parece que a vida dele foi feita de impossibilidades. Como doeu ler essa carta cheia de significados e recados. Espero que aqueles que jogaram Gerson na 'Cova dos Leões' leiam e consigam dormir", declarou a profissional.