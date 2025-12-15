Reprodução/ Instagram / PM/Divulgação Aline Dalmolin, de 40 anos, não resistiu aos ferimentos

A empresária Aline Dalmolin, de 40 anos, morreu após grave acidente com uma Porsche, na madrugada desta quinta-feira (15), em Balneário Camboriú (SC). Aline estava no banco do carona do veículo, que colidiu contra um poste, e não resistiu aos ferimentos.



A vítima ficou presa nas ferragens e chegou a ser socorrida, mas morreu a caminho do hospital. Segundo informações da Polícia Militar, a condutora da Porsche deixou o local do acidente e foi encontrada em uma área de mangue.

"Populares relataram que a condutora do veículo, autora do fato, teria saído do automóvel e se deslocado em direção às margens do Rio Camboriú, sendo localizada pela guarnição em área de mangue, apresentando sinais evidentes de embriaguez, como fala desconexa, dificuldade de locomoção, odor etílico e desorientação, não sendo constatadas lesões aparentes", afirmou o 12º Batalhão.

A mulher foi submetida ao teste do bafômetro, que constatou teor alcóolico. Ela foi encaminhada a uma unidade de saúde e, em seguida, para uma delegacia.

Pessoa de "grande valor"

A morte de Aline Dalmolin foi confirmada e comunicada através de uma publicação da Celd Esportes, a qual a vítima era dona. Na nota, a marca lamentou a morte da empresária e ressaltou que Aline foi uma pessoa de "grande valor, cuja dedicação e espírito farão uma falta irreparável".

No comunicado, a Celd Esportes também anuncia que, em sinal de luto, a empresa está fechada a partir desta segunda-feira (15). "Pedimos a compreensão de todos agradecemos o respeito à privacidade da família neste momento tão difícil", finaliza.











