Reprodução/Santa Casa de Penedo Ana Beatriz Cavalcante foi morta com um tiro em sua residência, na cidade de Penedo.

Foi preso na noite deste sábado (13), o policial militar suspeito de matar a sua companheira, a enfermeira Ana Beatriz Cavalcante, na última sexta-feira (12), no município de Penedo, em Alagoas . O mandado de prisão preventiva cumprido pela PCAL, teve aprovação do Ministério Público e foi decretado pelo Poder Judiciário.

Confira detalhes do caso: Enfermeira é morta em Alagoas; Policial Militar é suspeito

Segundo o delegado Flávio Dutra, coordenador das Delegacias de Homicídios do Interior, o suspeito se apresentou acompanhado de um advogado no Centro de Segurança Pública (Cisp), de Penedo, onde o delegado plantonista Rodrigo Missano, deu cumprimento ao mandado de prisão preventiva e formalizou a detenção. O suspeito passará por audiência de custódia neste domingo (14).





A Polícia Civil informou que o inquérito segue em andamento para esclarecer as circunstâncias do feminicídio.

Relembre o caso

De acordo com as investigações, a enfermeira foi assassinada com um tiro na cabeça. O crime ocorreu na residência onde a vítima morava com o suspeito.

Após matar a esposa, o policial militar dirigiu até um bar da região, onde amigos tentaram contê-lo, sem sucesso. O suspeito deixou o local e dirigiu pelas ruas da cidade até colidir o seu veículo. Mesmo ferido, o homem conseguiu fugir do flagrante.

Ana Beatriz Cavalcante trabalhava no Hospital Regional de Penedo e estava em um relacionamento sério com o suspeito há dez anos.