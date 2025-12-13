lcio Spinassi, conhecido como o “Rei do Morango” foi morto em 2010.
lcio Spinassi, conhecido como o "Rei do Morango" foi morto em 2010.

Samara Costa Soares foi condenada a 30 anos e seis meses de prisão pela morte de Élcio Spinassi, conhecido como "Rei do Morango". O julgamento foi concluído na última quinta-feira (11), no Fórum de Janiru, interior de São Paulo. A sentença foi divulgada na sexta-feira (12), 15 anos após o crime, que aconteceu em março de 2010.

Samara foi considerada culpada por todos os crimes pelos quais foi denunciada:

  • homicídio duplamente qualificado - 28 anos;
  • fraude processual - seis meses de detenção e 20 dias multa;
  • denunciação caluniosa - 2 anos de reclusão e 10 dias multa.

A pena será cumprida em regime fechado. 

Samara Soares Costa, no terceiro dia de julgamento
Samara Soares Costa, no terceiro dia de julgamento


Relembre o caso

O produtor rural foi assassinado com um tiro no peito, aos 47 anos, dentro da garagem da casa onde morava, na cidade de Janiru. Samara Costa Soares - agora condenada - foi apontada como a principal suspeita, pois, segundo a investigação, era a única pessoa que estava no local do crime.

À época, o Élcio Spinassi era considerado o maior produtor de morangos do Brasil.


