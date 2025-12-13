Samara Costa Soares foi condenada a 30 anos e seis meses de prisão pela morte de Élcio Spinassi, conhecido como "Rei do Morango". O julgamento foi concluído na última quinta-feira (11), no Fórum de Janiru, interior de São Paulo. A sentença foi divulgada na sexta-feira (12), 15 anos após o crime, que aconteceu em março de 2010.
- Leia mais notícias sobre São Paulo: Greve de motoristas termina após acordo sobre 13º
Samara foi considerada culpada por todos os crimes pelos quais foi denunciada:
- homicídio duplamente qualificado - 28 anos;
- fraude processual - seis meses de detenção e 20 dias multa;
- denunciação caluniosa - 2 anos de reclusão e 10 dias multa.
A pena será cumprida em regime fechado.
Relembre o caso
O produtor rural foi assassinado com um tiro no peito, aos 47 anos, dentro da garagem da casa onde morava, na cidade de Janiru. Samara Costa Soares - agora condenada - foi apontada como a principal suspeita, pois, segundo a investigação, era a única pessoa que estava no local do crime.
À época, o Élcio Spinassi era considerado o maior produtor de morangos do Brasil.