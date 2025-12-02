BR-040 terá simulado de acidente nesta quarta-feira (3)

A BR-040 será palco, nesta quarta-feira (3), de um simulado de acidentes no trecho de Barbacena (MG). Serão cinco veículos envolvidos, incluindo uma carreta com combustível e dez vítimas atendidas no treinamento.
A EPR Via Mineira vai promover a partir das 13h um exercício de emergência no km 702, próximo ao frigorífico Rivelli, para testar a capacidade de resposta integrada em situações de alto risco.
A ação contará com a participação do Corpo de Bombeiros e da Polícia Rodoviária Federal (PRF).
A simulação vai reproduzir dois acidentes ao mesmo tempo: o primeiro cenário será envolvendo uma carreta carregada com combustível e um carro, e no segundo envolvendo um ônibus, um caminhão e outro carro.
Ao todo, dez vítimas serão atendidas no exercício, além do cenário de vazamento de combustível, com aproximadamente 30 mil litros simulados.
A operação será realizada para testar a tomada de decisão, coordenação entre as equipes e a eficiência no atendimento em situações críticas, reforçando a preparação para ocorrências reais.
Alteração no tráfego
Durante o simulado de acidente, haverá alterações temporárias no trânsito.
No sentido Belo Horizonte, os veículos serão desviados para a marginal, via lateral da rodovia. Já no sentido Juiz de Fora, uma das faixas será bloqueada temporariamente e o tráfego seguirá pela outra faixa.
Toda a área terá sinalização reforçada e contará com orientação das equipes.