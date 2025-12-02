Reprodução/ EPR Via Mineira BR-040 terá simulado de acidente nesta quarta-feira (3)

A BR-040 será palco, nesta quarta-feira (3), de um simulado de acidentes no trecho de Barbacena (MG). Serão cinco veículos envolvidos, incluindo uma carreta com combustível e dez vítimas atendidas no treinamento.

A EPR Via Mineira vai promover a partir das 13h um exercício de emergência no km 702, próximo ao frigorífico Rivelli, para testar a capacidade de resposta integrada em situações de alto risco.

A ação contará com a participação do Corpo de Bombeiros e da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

A simulação vai reproduzir dois acidentes ao mesmo tempo: o primeiro cenário será envolvendo uma carreta carregada com combustível e um carro, e no segundo envolvendo um ônibus, um caminhão e outro carro.

Ao todo, dez vítimas serão atendidas no exercício, além do cenário de vazamento de combustível, com aproximadamente 30 mil litros simulados.

A operação será realizada para testar a tomada de decisão, coordenação entre as equipes e a eficiência no atendimento em situações críticas, reforçando a preparação para ocorrências reais.







Alteração no tráfego

Durante o simulado de acidente, haverá alterações temporárias no trânsito.

No sentido Belo Horizonte, os veículos serão desviados para a marginal, via lateral da rodovia. Já no sentido Juiz de Fora, uma das faixas será bloqueada temporariamente e o tráfego seguirá pela outra faixa.

Toda a área terá sinalização reforçada e contará com orientação das equipes.