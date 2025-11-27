Reprodução/X Mulher suspeita de abandonar recém-nascido no ES é idenficiada.

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) identificou a mulher suspeita de abandonar um bebê recém-nascido em uma área de mata.

O vídeo do momento em que populares encontraram a criança atrás de um formigueiro, em um local de difícil acesso, no Córrego do Capitão Grande, na cidade de São Mateus (ES), foi amplamente divulgado nas redes sociais. A criança estava sem roupas e ainda com o cordão umbilical.

A Polícia Civil do ES identificou a mulher que abandonou um bebê recém-nascido em uma área de mata em São Mateus. O bebê foi encontrado por populares, sem roupas e com o cordão umbilical. pic.twitter.com/S7zIfnfUsB — iG (@iG) November 27, 2025





De acordo com a PCES, a equipe compareceu ao local e investigou a ocorrência na tarde desta quarta-feira (26). Após investigação preliminar, identificou uma única jovem que poderia estar envolvida no crime. A mulher, de 19 anos, foi intimada a prestar esclarecimentos na Delegacia Especializada de Proteção à Criança, ao Adolescente e ao Idoso, nesta quinta-feira (27).





Ela foi ouvida formalmente e confessou o crime. De acordo com a PCES, a jovem afirmou estar arrependida e relatou que, no momento do ocorrido, enfrentava dificuldades emocionais. Durante seu depoimento, a jovem afirmou ter agido sozinha, durante a madrugada, temendo a reação de familiares e de outras pessoas.

Conforme comunicado da Polícia Civil, a jovem responderá pelo crime de abandono de recém-nascido, tipificado no artigo 134 do Código Penal. O procedimento será encaminhado à Justiça e ao Ministério Público do Espírito Santo (MPES) para as providências cabíveis. O bebê permanece sob cuidados médicos e não se tem mais informações sobre seu estado de saúde.

"A DPCAI destaca que a identidade da investigada será preservada, em razão de o caso tramitar sob segredo de justiça e também porque a jovem tem sido alvo de ameaças pela internet. A Polícia Civil reforça que ninguém deve fazer justiça com as próprias mãos e que o caso apresenta complexidade, envolvendo possível estado puerperal, condição que deverá ser avaliada por profissionais adequados”, ressaltou o titular da Delegacia Especializada de Proteção à Criança, Adolescente e Idoso (DPCAI) de São Mateus, delegado Marcelo Cruz.