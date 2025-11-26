Unsplash O suspeito não aceitava o fim do relacionamento

Um homem, de 37 anos, foi preso duas vezes em sequência por perseguir ex-companheira em Patos de Minas (MG). O suspeito não aceitava o fim do relacionamento e insistia para que a vítima reatasse a relação.

A prisão ocorreu na manhã do último domingo (23). O homem, após ser bloqueado em todas as redes sociais, dirigiu-se até a casa da ex-companheira, que chamou a polícia. Ele acabou conduzido à delegacia, onde prestou depoimento e foi liberado em seguida.

Preso novamente

No entanto, o suspeito, conforme a PM, retornou à casa da vítima para pedir a continuidade do relacionamento. Assustada, a mulher acionou novamente a polícia e buscou refúgio na casa de uma vizinha, onde permaneceu até a chegada da corporação.

Após receber a nova denúncia, os policias iniciaram as buscas e encontraram o agressor na própria residência. À PM, ele negou as acusações.

Entretanto, a PM reuniu evidências do ocorrido. Sendo assim, ele foi levado pelos militares à Delegacia de Plantão por perseguição e, em seguida, encaminhado ao Presídio Sebastião Satiro, onde permanece à disposição da Justiça.
















