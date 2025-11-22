Reprodução/redes sociais Flávio Bolsonaro, Damares Alves e Gil Diniz: vídeo com o mesmo teor

O senador Flávio Bolsonaro (PL) e outros aliados de Jair Bolsonaro (PL), gravaram vídeos com a mesma mensagem, neste sábado (22), depois da prisão do ex-chefe do executivo nacional. Assista ao vídeo do filho do ex-presidente:





Nos vídeos, intitulado "Somos todos Bolsonaro", eles enaltecem a figura do ex-presidente, afirmando que ele levantou a bandeira nacional quando muitas pessoas haviam desistido dela.



A mensagem também diz que Bolsonaro lutou por pessoas que, segundo sua base política, estavam cansadas de corrupção e do projeto político da esquerda.



Além do filho Flávio Bolsonaro, estão entre os aliados que gravaram o vídeo com o mesmo teor, a senadora Damares Alves (Republicanos), o deputado federal Nikolas Ferreira (PL) e os deputados estaduais Carmelo Neto (PL) e Gil Diniz (PL).



Bolsonaro foi preso preventivamente na amanhã deste sábado, na superintendência da Polícia Federal em Brasília, por decisão do ministro do Supremo Tribuna Federal (STF), Alexandre de Moraes.

Na sua decisão, Moraes menciona uma postagem nas redes sociais de Flávio Bolsonaro convocando uma vigília de orações próxima à casa onde o pai cumpria prisão domiciliar desde o dia 4 de agosto.



Moraes cita ainda a violação da tornozeleira eletrônica e diz que a reunião poderia causar tumulto e até mesmo facilitar "eventual tentativa de fuga do réu".







As informações referentes à violação do equipamento foram divulgadas em relatório da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal (Seap), encaminhado ao STF, junto a um vídeo em que o próprio Bolsonaro admite a avaria.

Diante do risco de fuga, a prisão preventiva foi decretada.

