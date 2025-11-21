Reprodução Homem foi preso com arma falsa e uniforme oficial do Exército

Um homem de 24 anos foi preso em Belo Horizonte após se passar por major do Exército e por ameaça. A farsa veio à tona na última quarta-feira (19), quando a polícia foi acionada para atender a uma denúncia de violência doméstica. Segundo a ocorrência, ele estaria ameaçando a companheira com uma arma.

No imóvel, a Polícia Militar encontrou uma arma falsa e fardas oficiais do Exército. Os agentes informaram que o homem mantinha a farsa há pelo menos um ano, período em que usava a falsa patente para se relacionar com a mulher e para aplicar golpe financeiro na família dela. As informações são da Rádio Itatiaia e confirmadas pelo iG.

Preso após denúncia

André Lefon Ribeiro de Souza Martins foi preso em flagrante após a polícia atender a ocorrência de ameaça contra mulher no endereço onde ele morava.

A denúncia também indica que ele falsificou uma publicação do Diário Oficial da União para simular uma nomeação militar. Aos policiais, André confessou que mentia sobre a profissão.

Segundo a investigação, ele chegou a se casar com a mulher usando uma farda e uma certidão falsa. Imagens obtidas pela TV Globo mostram o casal assinando o documento fraudado, ao lado de um juiz de paz que teria sido apresentado pelo próprio suspeito.

A companheira, que preferiu não se identificar, contou em entrevista à TV Globo que se sentiu envergonhada com a descoberta e que toda a família está destruída com a farsa.

"Só espero que no final tudo dê certo, que a gente tenha nosso psicológico de volta e o nosso dinheiro também", disse.

Golpe financeiro

O jovem também é acusado de aplicar golpes que somam mais de R$ 50 mil à família da companheira, dizendo que havia sido aprovado para trabalhar na Interpol e precisava de dinheiro para um curso obrigatório.





Ao todo, os parentes da vítima realizaram diversos depósitos que somaram pouco mais de R$ 51 mil. Na quinta-feira (20), o suspeito teve a prisão mantida pelo crime de ameaça contra a mulher, no contexto da Lei Maria da Penha.

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou em nota ao Portal iG que o suspeito foi encaminhado ao Sistema Prisional, onde permanece à disposição da Justiça. O caso será investigado pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, integrante do Departamento Estadual de Investigação, Orientação e Proteção à Família (DEFAM).