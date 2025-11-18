Reprodução/X Temperaturas próximas de 0ºC foram registradas no sul gaúcho

Municípios do Rio Grande do Sul registraram frio próximo de 0ºC nas primeiras horas desta terça-feira (18), em plena metade de novembro. Segundo a MetSul Meteorologia, os termômetros das cidades entre a fronteira com o Uruguai e a Campanha Gaúcha marcaram 2ºC.

A queda das temperaturas foi provocada pelo avanço de uma massa de ar frio sobre a região que, associada ao tempo muito aberto e à atmosfera seca, favoreceu um maior resfriamento durante a noite.

Temperaturas baixas

Segundo a MetSul, as temperaturas baixas também são consequência da massa de ar frio não muito forte que surgiu logo após à frente fria que passou pelo Rio Grande do Sul no domingo, trazendo chuva e vendavais.

As estações meteorológicas registraram o amanhecer desta terça no Rio Grande do Sul com temperaturas mínimas de 2,7ºC em Pinheiro Machado; 2,8ºC em Herval; 2,9ºC em Pedras Alta; 5,3ºC em Livramento; 5,5ºC em Bagé; 7,4ºC em Quaraí; 7,6ºC em São Gabriel e Rosário do Sul; e 7,9ºC em Hulha Negra.

Outros registros abaixo dos 10ºC foram registrados nos municípios gaúchos de Jaguarão e Caçapava do Sul (8,3ºC); Piratini, Dom Pedrito e Vila Nova do Sul (8,7ºC); Pedro Osório (8,9ºC); Soledade e Pelotas (9,3ºC); São Sapé (9,4ºC); Cerrito (9,5ºC); e em Alegrete e Espumoso (9,6ºC).





Próximos dias

Na Grande Porto Alegre, as mínimas registradas foram de 11,5ºC em Viamão. Na serra gaúcha as mínimas não caíram tanto devido à presença de nebulosidade durante a madrugada.

A tendência é que as temperaturas voltem a subir nos próximos dias no Rio Grande do Sul, com a entrada de um ar mais quente na segunda metade da semana.