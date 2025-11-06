x Touro é abatido após atacar policiais na zona sul de Porto Alegre

Um touro solto provocou tumulto e preocupação na tarde desta quarta-feira (5) na Avenida Nilo Wulff, no bairro Restinga, zona sul de Porto Alegre. O animal, que apresentava comportamento agressivo, avançou contra policiais militares do 21º Batalhão de Polícia Militar (BPM) que tentavam contê-lo. A Brigada Militar informou que os agentes foram acionados após denúncias de moradores sobre ataques a pedestres.





Segundo a corporação informações enviadas ao iG, o touro investiu diversas vezes contra a equipe policial, colocando em risco a integridade física dos agentes e de pessoas que passavam pelo local. Foram utilizados disparos de arma de incapacitação neuromuscular (Spark) e munições não letais, mas o animal não foi contido. Diante do risco, os policiais realizaram disparos com munição letal, resultando na morte do touro no local.

Um policial ficou ferido durante a ação, recebeu atendimento médico e não corre risco. O proprietário do animal informou que o touro havia fugido na noite anterior e se comprometeu a retirar o corpo.

Ainda conforme a BM, o homem foi autuado com um termo circunstanciado por omissão de cautela, conforme o Artigo 31 da Lei das Contravenções Penais (Decreto-Lei nº 3.688/41).

Moradores da região afirmaram que o mesmo touro já havia causado outros incidentes antes da chegada dos policiais, tentando atacar transeuntes em diferentes pontos da Restinga.





Nota da Brigada Militar na íntegra:

“Uma equipe do 21º BPM foi informada por populares que, na Avenida Nilo Wulff, haveria um animal bovino atacando transeuntes em via pública. A equipe localizou o animal, o qual estava andando pela via pública, com comportamento agressivo e constantemente tentando atacar os pedestres. A equipe foi acompanhando, tentando conter o animal, onde em determinado momento o animal passou a investir contra a equipe, colocando a integridade física dos policiais em risco.

Diante disto, foram realizados disparos de arma de incapacitação neuromuscular (Spark) e munições de impacto controlado (não letal), o que não resultou na incapacitação do animal, sendo então realizados disparos de arma de fogo com munições letais, resultando no óbito do mesmo.

Cabe salientar que omissão de cautela é crime conforme Art. 31 da Lei das Contravenções Penais (Decreto-Lei nº 3.688/41), e, em contato com o proprietário do animal, foi confeccionado um termo circunstanciado para o mesmo, que se responsabilizou pela retirada do animal.

O animal teria fugido desde a noite anterior, e há relatos de outros incidentes onde o mesmo tentou atacar transeuntes em demais locais.”