Reprodução/PCMG Polícia investiga grupo neonazista que ameaçava ‘eliminar’ minorias no Sul de Minas

Cinco pessoas foram presas em São Lourenço (MG) durante uma investigação da Polícia Civil que mira a atuação de um grupo neonazista na cidade.

A operação foi realizada na última sexta-feira (31) e cumpriu cinco mandados de busca e apreensão contra dois homens, ambos de 20 anos, uma mulher, de 19, e dois adolescentes, de 16 e 17 anos.

Segundo a apuração da polícia, os suspeitos promoviam, incitavam e difundiam ideologias de cunho neonazista, racista, homofóbico e antissemita. O grupo também teria feito ameaças para "eliminar" pessoas que fazem parte de minorias, como judeus, negros e homossexuais.

As investigações apontam que os suspeitos tinham uma estrutura organizada, com divisão de funções, uso de linguagem hierarquizada, adoção de codinomes e emprego de símbolos e códigos associados ao nazismo.

Ainda segundo as autoridades de segurança, "as comunicações mantidas entre os investigados não se limitavam à manifestação de opinião, configurando um estágio pré-operacional com risco concreto à vida e à integridade física de terceiros".

A apuração também identificou ocultação de provas, entre elas orientações internas para apagar registros e utilizar linguagem codificada. Para os investigadores, esse fator "demonstra consciência da ilicitude das ações e tentativa de evitar responsabilização penal".

No cumprimento dos mandados, foram apreendidos celulares, computadores e materiais com apologia ao nazismo, além de conteúdos com discurso de ódio e incitação à violência.





As investigações continuam para apurar a extensão das atividades do grupo e identificar outros possíveis envolvidos.