Reprodução O trecho entre Juiz de Fora (MG) e Rio de Janeiro (RJ) esteve sob gestão da Concer desde 1996

A BR-040 está totalmente interditada na subida da Serra de Petrópolis, na altura do km 85, sentido Juiz de Fora (MG). Uma carreta com pane mecânica bloqueia a rodovia.

Segundo a concessionária, há congestionamento desde a praça de pedágio, no km 102, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

Não há previsão de liberação da via. A Concer pede que motoristas evitem pegar a 040 no sentido Minas Gerais.

A concessionária afirma ainda que a praça de pedágio tem opção de retorno para evitar a interdição da subida da serra.