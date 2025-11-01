Reprodução/Divulgação/PCPR Viatura da Polícia Civil do Paraná.

Uma jovem de 19 anos teve dois dedos da mão decepados ao ser agredida com golpes de facão pelo namorado em Apucarana, no Norte do Paraná, nesta sexta-feira (31).

O homem, de 26 anos, atacou a companheira após uma crise de ciúmes provocada por curtidas em uma foto publicada por ela nas redes sociais. As informações são do portal RIC.

Mulher tentou se defender mas perdeu dois dedos

De acordo com a Polícia Civil do Paraná, o homem teria visto uma curtida em uma foto postada pela vítima nas redes sociais, o que teria dado início à discussão. Após ser ameaçada com um facão pelo companheiro, a jovem disse que iria embora de casa, o que deixou o homem agressivo.





Com medo, a mulher tentou se proteger em um quarto. A irmã da vítima tentou segurar a porta, mas o homem conseguiu arrombá-la e entrar no cômodo, iniciando as agressões.

Ao tentar se defender do ataque, a jovem perdeu dois dedos da mão. Ela também sofreu traumatismo cranioencefálico e foi socorrida para o Hospital da Providência, onde permanece internada na UTI, em estado grave.

A irmã da vítima também chegou a ser ferida enquanto tentava impedir a invasão, mas conseguiu fugir antes que o agressor arrombasse completamente a porta.

Segundo a delegada Luana Lopes, o homem já tinha histórico de violência contra a mulher. Uma ex-namorada dele chegou a deixar a cidade após ser vítima de ameaças e agressões.

O agressor foi preso em flagrante. Ele deve responder por tentativa de feminicídio, ameaça e lesão corporal.