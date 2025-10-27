Animal foi encontrado exausto sobre um tronco no Rio Grande, em Cardoso, e devolvido à natureza após o resgate Tamanduá-mirim é resgatado após ficar ilhado em represa de SP

A Polícia Militar Ambiental resgatou, na última sexta-feira (24), um tamanduá-mirim que estava ilhado sobre um tronco no meio do Rio Grande, na Represa da Usina Hidrelétrica (UHE) de Água Vermelha, no município de Cardoso, interior de São Paulo.

O animal foi encontrado por uma equipe do 4º Batalhão de Polícia Ambiental, que realizava policiamento náutico durante a Operação “Pré-Piracema, modalidade acampamento” .

Segundo os policiais, o tamanduá estava visivelmente exausto, com frio e assustado.

De acordo com a corporação, o bicho provavelmente tentou atravessar o rio, mas acabou sendo levado pela correnteza e pelos ventos fortes, ficando preso sobre o tronco por várias horas.

O resgate exigiu cuidado, já que, mesmo debilitado, o tamanduá-mirim apresentava comportamento defensivo e poderia ferir os policiais com as garras dianteiras. Com o uso de equipamentos adequados, os agentes conseguiram retirá-lo com segurança.





Após o resgate, o animal foi avaliado e, como não apresentava ferimentos, devolvido ao seu habitat natural.

Em nota, a Polícia Militar Ambiental destacou que realiza ações contínuas de proteção da fauna e flora, reforçando seu papel como “guardiã da biodiversidade e protetora dos recursos naturais do Estado de São Paulo” .