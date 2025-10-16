FreePik Tampas de pasta de dente que não são recicláveis vão desaparecer

O Brasil acaba de alcançar um marco importante na i ndústria de higiene pessoal. A Colgate-Palmolive anunciou que todo o seu portfólio de cremes dentais produzidos no país agora utiliza tubos 100% recicláveis. A mudança abrange marcas conhecidas como Colgate , Sorriso e elmex, consolidando o compromisso da companhia com a sustentabilidade e a inovação em embalagens.

A iniciativa integra as metas globais da empresa, que pretende tornar todas as suas embalagens, de todas as categorias, reutilizáveis, recicláveis ou compostáveis nos próximos anos. Com a conclusão da transição no Brasil, o país se torna referência na adoção do novo modelo sustentável dentro da operação global da companhia.

A tecnologia por trás do tubo reciclável foi desenvolvida ao longo de uma década. O desafio começou em 2013, quando a Colgate-Palmolive iniciou pesquisas para substituir os tubos tradicionais, feitos com camadas de diferentes plásticos e alumínio, por uma versão totalmente reciclável. O resultado foi o uso do polietileno de alta densidade (PEAD), o mesmo material das garrafas plásticas, que permite o descarte e a reciclagem pelos sistemas convencionais.

Divulgação Adriana Leite, Presidente da Colgate-Palmolive Brasil





O avanço foi considerado um marco não apenas para a empresa, mas para toda a indústria. Em 2019, após o lançamento da nova tecnologia, a Colgate decidiu compartilhar o conhecimento com outras fabricantes, inclusive concorrentes, para incentivar uma transformação mais ampla em prol do meio ambiente.

“Ter 100% dos nossos tubos recicláveis no Brasil é um passo gigantesco” , afirma Adriana Leite, presidente da Colgate-Palmolive Brasil.

“Confiar na tecnologia e na inovação para gerar mais sorrisos é uma prova do nosso trabalho diário e do impacto dos nossos produtos essenciais de saúde e higiene. Ainda há muito a ser feito, e continuaremos a engajar consumidores, clientes e recicladores para ampliar a conscientização e fortalecer a cadeia de reciclagem nacional” , acrescenta.

Além da produção sustentável, a empresa atua para engajar toda a cadeia envolvida no processo. A Colgate-Palmolive mantém parcerias com programas e instituições voltadas ao fortalecimento da reciclagem no Brasil, como o projeto “Mãos pro Futuro”, da Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (ABIHPEC), que apoia cooperativas de catadores.





A companhia também trabalha com a Ambipar Triciclo, responsável pela instalação e manutenção de pontos de coleta em supermercados, estimulando o descarte correto dos resíduos pelos consumidores.

Outras iniciativas incluem colaborações com redes varejistas, ONGs e investidores, com o objetivo de ampliar o alcance e a efetividade das ações sustentáveis.