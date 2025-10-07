Reprodução Tarcísio de Freitas fez a piada durante coletiva sobre os desdobramentos dos casos de intoxicação por metanol

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) gerou polêmica ao fazer uma brincadeira durante a coletiva de imprensa desta segunda-feira (6) sobre desdobramentos nas investigações dos casos de intoxicação por metanol no estado.

Ao comentar sobre a reunião com representantes do setor de bebidas e das marcas famosas que são alvo de falsificação, ele disse, em tom humorado, que iria se preocupar se falsificassem a Coca-Cola.

“Nos ouvimos uma vontade enorme de colaborar. Quem estava aqui eram os maiores fabricantes de bebidas que são objetos de falsificação. Não vou me aventurar nessa área que não é minha praia. No dia que começarem a falsificar Coca-Cola, eu vou me preocupar. Ainda bem que não chegaram nesse ponto” , disse o governador.

Repercussão

A fala foi repercutida nas redes sociais por usuários e por políticos de esquerda. Em postagens, Tarcísio foi criticado pelo tom e fala em um momento de crise e apreensão que vivem os paulistas.

A deputada estadual de São Paulo, Mônica Seixas (PSOL), disse que o governador "debocha, recusa ajuda da PF e só prova que é inimigo de São Paulo" . O ministro do Desenvolvimento Agrário e agricultura familiar, Paulo Teixeira, também comentou o episódio, dizendo que Tarcísio mostra "desprezo pelas vítimas de falsificação de bebidas, ao dizer que só irá se preocupar quando falsificarem Coca-Cola" .

Casos de intoxicação

Do total de 217 casos notificados de suspeita e confirmação de intoxicação por metanol, 164 foram em São Paulo. Já são 15 confirmados e 149 em investigação. Dos casos de mortes, o Brasil tem 12 registros — 10 em investigação e duas confirmadas, ambas em território paulista.





O governador do estado se reuniu com membros do gabinete de crise nesta segunda, além de representantes das principais bebidas alcoólicas alvos de falsificação.

Tarcísio afirmou que a indústria tem se mostrado disposta a ajudar nas investigações, enquanto as ações de fiscalização continuam em todo o estado.