Vista aérea do trecho da rodovia Castello Branco em obras

Para dar continuidade às obras de duplicação das marginais da rodovia Castello Branco (SP-280), entre os quilômetros 22 e 27, a concessionária ViaOeste informa que, a partir de segunda-feira (29), às 22 horas, haverá mudanças no tráfego no trevo de Barueri (SP).

As intervenções, de acordo com a ViaOeste, fazem parte das obras que estão em andamento e serão necessárias para a execução de serviços de escavação, pavimentação e drenagem no viário urbano da região.

A primeira alteração ocorre no acesso pela Rua Presidente Artur da Costa e Silva.

Motoristas que desejam seguir em direção ao centro de Barueri ou à rodovia deverão realizar o desvio pela Praça das Bandeiras, onde será implantado um novo retorno.

Outra mudança acontece para quem vem do centro pela Av. Tancredo Neves em direção à Rua da Prata. O acesso passará a ser feito pelo novo viaduto implantado no local, melhorando a fluidez em direção à Praça das Artes.

Já os veículos que chegam pelo Viaduto Ottone Rusalém e pretendem acessar o centro da cidade ou a Castello Branco deverão utilizar a Avenida Tancredo Neves.

A Praça dos Artistas, via que temporariamente operava em mão dupla, volta à configuração original, com sentido único em direção à Santana de Parnaíba.


Como alternativa, será implantado um desvio provisório pela Avenida Tancredo Neves, permitindo que motoristas sigam tanto para o centro quanto para a rodovia.

Todas as alterações no tráfego contarão com sinalização reforçada, incluindo cones, placas informativas e painéis, além de equipes da concessionária atuando em campo para orientar os motoristas.

Ainda conforme reforça a concessionária, as medidas visam garantir a segurança de todos durante a execução das obras e contam com o apoio da Prefeitura de Barueri por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana - Semurb.

