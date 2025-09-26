Divulgação/ SSPDS Ceará O secretário de Segurança Pública do Ceará, Roberto Sá, em coletiva, após a prisão

Um homem de 29 anos foi preso em flagrantem nesta sexta-feira (26), investigado por participação nos homicídios de dois adolescentes, de 16 e 17 anos, ocorridos Escola Estadual Luiz Felipe, em Sobral, no interior do Ceará, na quinta-feira (25).

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) do Ceará, o suspeito já responde por um outro homicídio ocorrido em julho, além de roubo, associação criminosa e corrupção de menor.

Ele foi preso pela primeira vez em 2016 por um homicídio e novamente em 2019, por um roubo. Foi solto em março deste ano.

Há dois meses, ele cometeu o último crime antes do ataque à escola.

Nesta sexta, o homem foi detido em flagrante, no bairro Sumaré.



A ação que desencadeou sua prisão foi coordenada pelo Gabinete de Gestão de Eventos Complexos, montado pela SSPDS, após o fato.



É a primeira prisão ligada ao caso na escola. Outro homem que teria participado do crime está sendo procurado.

Investigações

Oitivas e diligências estão em andamento, segundo a polícia.

Ainda na ofensiva desta sexta, segundo informações da SSPDS, foram apreendidos celulares e uma motocicleta, que serão examinados pela Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce).



Em coletiva de imprensa. após o flagrante, o secretário da SSPDS, Roberto Sá, disse que a motivação do crime será descoberta com os depoimentos e diligências que estão sendo feitas.



"A troca de informações da Inteligência, com o policiamento ostensivo e investigativo culminou nessa prisão. Quero dizer que acompanhei todo o desdobramento e estou convencido do profissionalismo das Forças policiais do Ceará, que deram essa resposta rápida e efetiva à sociedade” , destacou.



Sobre o caso



No dia do crime, nessa quinta-feira (25), dois adolescentes foram mortos e outras três vítimas foram lesionadas e socorridas para uma unidade hospitalar.

Saiba mais: Ataque a tiros em escola de Sobral deixa dois mortos e feridos

Entre elas, está um adolescente de 16 anos, que, segundo a SSPDS, já responde por atos infracionais análogos aos crimes de homicídio, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, roubo, crime contra a administração pública e dano.



As outras duas vítimas lesionadas são adolescentes de 17 anos.



Os suspeitos efetuaram os disparos de arma de fogo pela calçada da escola, no bairro Campo dos Velhos, atingindo as vítimas no estacionamento da instituição.



Durante as diligências, ao longo da quinta-feira, a Polícia Militar do Ceará (PMCE) apreendeu duas armas de fogo e uma quantidade de entorpecentes. O material foi remetido para a Pefoce.





A 1ª Delegacia de Polícia Civil de Sobral, com o apoio do Departamento de Polícia Judiciária do Interior Norte (DPJI-Norte), atua na investigação do caso. A região recebeu reforço de policiamento ostensivo da PM do Ceará.

Denúncias



A polícia do Ceará destaca que a população pode contribuir repassando informações que auxiliem nas investigações sobre o ataque à unidade escolar de Sobral.

As denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.

Podem ser feitas ainda para o número (88) 3677-4291, da 1ª Delegacia de Polícia Civil de Sobral. O sigilo e o anonimato são garantidos.