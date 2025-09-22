Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil Calor se intensifica no Sudeste

A primavera terá início nesta segunda-feira (22), às 15h19, trazendo contrastes no clima do país. Nesta semana, enquanto o calor segue forte em grande parte do Brasil, o Sul deve enfrentar chuva, ventos e queda de temperatura com a passagem de uma frente fria.

Em Belo Horizonte, os termômetros devem variar de 19°C a 32°C, e em Brasília, o calor também predomina. O Rio de Janeiro pode registrar até 36°C, com sensação de abafamento. No Centro-Oeste, capitais como Goiânia e Campo Grande devem superar os 35°C.

No Sul, a previsão aponta mudança brusca no tempo. Curitiba deve ter máxima de 21°C, e em Florianópolis a temperatura não passa dos 25°C. Porto Alegre, que vinha de dias quentes, terá queda acentuada, acompanhada de pancadas de chuva.





Em São Paulo, a previsão indica manhãs mais amenas e tardes quentes, com possibilidade de pancadas isoladas. Já no Norte e no interior do Nordeste, o calor segue extremo, com registros em torno de 40°C no Tocantins e no Maranhão.