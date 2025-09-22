Reprodução/PMMG Polícia Militar de Minas Gerais

Uma mulher de 33 anos e o filho de seis meses ficaram feridos após serem incendiados pelo companheiro dentro de casa em Lavras, no Centro-Oeste de Minas, no domingo (21). O suspeito, de 27 anos, fugiu e ainda não foi localizado pela Polícia Militar. A informação foi confirmada pelo Portal iG.

Segundo o relato da vítima, o homem havia saído com o bebê e demorou a voltar. Ao encontrá-lo, ela conseguiu recuperar a criança e retornou para casa. Minutos depois, o agressor discutiu com a mulher, despejou etanol sobre ela e o filho e usou um isqueiro para atear fogo.

A mãe sofreu queimaduras de segundo grau no rosto, braços e pernas, além de perder a visão temporariamente. O bebê teve ferimentos no tórax e no abdômen. Ambos foram socorridos pelo Samu e levados para a UPA da cidade.





O caso é investigado como tentativa de homicídio.