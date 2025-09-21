Reprodução/PCPB Polícia Civil da Paraíba.

Nove candidatos foram flagrados tentando fraudar o concurso público da Prefeitura de Santa Cecília, no Agreste da Paraíba, neste domingo (21). O grupo, que utilizava aparelhos eletrônicos para burlar as regras da prova, foi detido pela Polícia Civil.

Em entrevista ao Portal iG, o delegado responsável pelo caso Elias Rodrigues afirmou que a polícia ficou sabendo da ação por meio do Disk Denúncia.

Segundo o delegado, a partir das denúncias anônimas, a equipe se deslocou até o local da prova e conseguiu identificar os nove candidatos utilizando celulares e pontos eletrônicos para alcançar a aprovação no concurso.

Segundo Elias, a investigação aponta que os suspeitos fazem parte de uma quadrilha especializada nesse tipo de crime, que já teria atuado fraudando outros concursos no estado.





Os nove candidatos foram presos em flagrante e conduzidos à Delegacia de Queimadas, onde prestaram depoimento e permanecem à disposição da Justiça.

Conforme o delegado, as diligências continuam a fim de identificar outras pessoas envolvidas no esquema.

O concurso público da Prefeitura de Santa Cecília oferece 97 vagas para cargos de ensino fundamental, médio, técnico e superior, com salários que vão de R$ 1.518,00 a R$ 5 mil, nas áreas de educação, serviços gerais, saúde, entre outras. O resultado final será divulgado em 10 de novembro.