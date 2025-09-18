Reprodução Chuva

O tempo muda novamente no Rio Grande do Sul nesta quinta-feira (18). A chegada de um sistema de baixa pressão favorece a formação de nuvens carregadas, trazendo chuva a partir da tarde em áreas do oeste, campanha, missões e região central. Os temporais podem vir acompanhados de raios e rajadas de vento.

Em Porto Alegre, o dia deve ser de sol entre nuvens e calor. Já no litoral gaúcho, mesmo sem chuva, o vento sopra com força, com rajadas entre 50 e 70 km/h.

Em Santa Catarina e no Paraná, o tempo continua aberto e seco, mas com temperaturas elevadas. No interior do Paraná, as máximas podem passar dos 35 °C, e a baixa umidade do ar exige atenção.

O Rio de Janeiro e o Espírito Santo seguem com tempo mais fechado e pancadas de chuva ao longo do dia. No litoral paulista também pode chover de forma rápida e fraca, enquanto o interior de São Paulo terá sol e tempo seco, o que aumenta o risco de queimadas. Em Minas Gerais, a tarde pode ter pancadas isoladas.

No Centro-Oeste, a previsão é de pancadas de chuva em Mato Grosso e no oeste de Mato Grosso do Sul, com chance de chuva forte em alguns pontos. Goiás e o Distrito Federal também podem ter chuva em áreas isoladas, por vezes acompanhada de raios e ventos.

Na faixa leste do Nordeste, a umidade vinda do oceano mantém as pancadas de chuva, principalmente entre Bahia, Alagoas e Pernambuco. Já no interior, o tempo continua firme, quente e seco, com risco elevado de queimadas.

A quinta-feira também será marcada por chuva forte no Amazonas, em Roraima e Rondônia. No Acre e no oeste do Pará, também chove, mas de forma mais localizada. Já o Amapá e o Tocantins seguem com tempo firme e muito calor.