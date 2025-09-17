Reprodução Diretor da Agência Nacional de Mineração é preso

A Polícia Federal prendeu, nesta quarta-feira (17), o diretor da Agência Nacional de Mineração (ANM), Caio Mário Trivellato Seabra Filho, em uma operação que investiga um suposto esquema de mineração ilegal. A ação foi deflagrada em parceria com a Controladoria-Geral da União (CGU) e apura crimes ambientais, corrupção e lavagem de dinheiro. A informação foi confirmada pelo ﻿Portal iG ﻿.

Segundo a PF, o grupo investigado teria corrompido servidores públicos de órgãos estaduais e federais responsáveis pela fiscalização ambiental e pelo controle da mineração, a fim de obter autorizações e licenças fraudulentas. Com esses documentos, a organização explorava minério de ferro em larga escala, inclusive em áreas tombadas e próximas a unidades de preservação, causando danos ambientais e riscos de desastres socioambientais.

Ao todo, a operação cumpre 79 mandados de busca e apreensão e 22 mandados de prisão preventiva. Também foram determinadas medidas como o afastamento de servidores públicos, o bloqueio de bens e o sequestro de ativos que somam R$ 1,5 bilhão. A Justiça ainda suspendeu as atividades das empresas envolvidas.

Caio Mário Trivellato Seabra Filho é advogado e ocupa um dos cargos da diretoria da ANM, órgão responsável pela regulação e fiscalização da mineração no país.