Quatro meninas em situação de abandono foram resgatadas no bairro Consolação, em Rio Claro (SP), pela Guarda Civil Municipal (GCM), após denúncia de abandono de incapaz.
O caso foi registrado na tarde da última segunda-feira (8) e, de acordo com as autoridades, as meninas, de 3 a 8 anos, foram abandonadas pela mãe, uma mulher de 26 anos. Elas estavam sozinhas há 5 dias.
De acordo com nota enviada pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo ao Portal iG, Guardas Municipais encontraram as vítimas sem qualquer responsável presente, com a mais velha de 8 anos relatando que não se alimentavam desde a manhã.
A menina ainda disse que era ela a responsável por preparar as refeições para as irmãs.
No momento do resgate, uma delas estava chorando em cima do muro.
Elas foram encontradas sujas e com fome, em uma residência totalmente insalubre, com entulho, ratos, baratas e animais peçonhentos, segundo a GCM.
As crianças foram retiradas do local pelo Conselho Tutelar e levadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).
A denúncia de abandono foi feita por uma vizinha, que não quis se identificar. Segundo ele, frequentemente as meninas eram deixadas sozinhas pela mãe.
O caso foi registrado como abandono de incapaz na Delegacia da Mulher de Rio Claro.