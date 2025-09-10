Reprodução/GCM Rio Claro Imagens da cozinha e do quarto em que as meninas foram encontradas

Quatro meninas em situação de abandono foram resgatadas no bairro Consolação, em Rio Claro (SP), pela Guarda Civil Municipal (GCM), após denúncia de abandono de incapaz.

O caso foi registrado na tarde da última segunda-feira (8) e, de acordo com as autoridades, as meninas, de 3 a 8 anos, foram abandonadas pela mãe, uma mulher de 26 anos. Elas estavam sozinhas há 5 dias.



De acordo com nota enviada pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo ao Portal iG, Guardas Municipais encontraram as vítimas sem qualquer responsável presente, com a mais velha de 8 anos relatando que não se alimentavam desde a manhã.

A menina ainda disse que era ela a responsável por preparar as refeições para as irmãs.



No momento do resgate, uma delas estava chorando em cima do muro.



Elas foram encontradas sujas e com fome, em uma residência totalmente insalubre, com entulho, ratos, baratas e animais peçonhentos, segundo a GCM.







As crianças foram retiradas do local pelo Conselho Tutelar e levadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).



A denúncia de abandono foi feita por uma vizinha, que não quis se identificar. Segundo ele, frequentemente as meninas eram deixadas sozinhas pela mãe.



O caso foi registrado como abandono de incapaz na Delegacia da Mulher de Rio Claro.



