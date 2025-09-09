Reprodução/Mais Goiás Policial é suspeito de matar cachorros em Goiás

A Polícia Civil de Goiás (PCGO) investiga a morte de oito cachorros que viviam no complexo de delegacias especializadas, no setor Cidade Jardim, em Goiânia. Os animais foram encontrados envenenados no último fim de semana, e um policial é apontado como principal suspeito.

De acordo com o boletim de ocorrência, três policiais civis que cuidavam dos cães há cerca de dois meses denunciaram o caso nesta segunda-feira (8). Elas forneciam ração, água e faziam a limpeza do espaço onde os animais permaneciam. A informação é do site Mais Goiás.

Na manhã de segunda, as servidoras encontraram dois filhotes já mortos e a mãe deles agonizando debaixo de um carro. Alguns animais foram socorridos em estado grave, enquanto outros ainda não foram localizados. Ao todo, eram seis filhotes e dois adultos. Até o momento, não há confirmação oficial sobre o número exato de mortes.

As agentes relataram que, na sexta-feira (5), discutiram com um colega de corporação, que teria se irritado com a presença dos cães no campo de futebol do complexo. Durante a conversa, ele teria afirmado que “daria um fim” nos animais, que estariam atrapalhando a prática esportiva de alguns servidores.

O caso foi registrado como maus-tratos com resultado morte e é apurado pela Delegacia de Crimes Ambientais.