Nasa/Reprodução Ciclone

Uma nova frente fria começa a se organizar entre o Paraguai e o Sul do Brasil junto com a formação de um ciclone extratropical no oceano, próximo à costa do Rio Grande do Sul e do Uruguai. O fenômeno deve ganhar força já nesta terça-feira (9), trazendo chuva intensa, rajadas de vento e mar agitado.

Segundo o Climatempo, a pressão atmosférica no centro do ciclone pode chegar a valores entre 980 e 990 hPa, patamar considerado de forte intensidade e capaz de gerar ventos muito fortes. Apesar de o sistema se formar sobre o oceano, a proximidade com a costa aumenta o risco de rajadas intensas também em áreas do continente.

As projeções indicam que, nesta terça, o vento deve soprar de forma frequente em parte do Sul do Brasil, especialmente no Rio Grande do Sul, com velocidades que podem variar entre 51 km/h e 70 km/h. Pontualmente, as rajadas podem ser ainda mais fortes.

A frente fria associada ao ciclone traz áreas de instabilidade que provocam chuva volumosa sobre o território gaúcho. Já em Santa Catarina e Paraná, os efeitos são mais localizados. No decorrer do dia, o sistema avança em direção a São Paulo, mas com expectativa de chuva fraca e isolada.

Na quarta-feira (10), o ciclone começa a se afastar em direção ao alto mar, enquanto a frente fria segue pela costa rumo ao Espírito Santo.

Com os ventos intensos, a previsão também é de ondas grandes e mar agitado em todo o litoral da região Sul. A Marinha do Brasil deve emitir alertas específicos, e navegadores precisam redobrar a atenção nos próximos dias.