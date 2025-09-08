Ronaldo Bernardi/Agência RBS Ricardo Jardim, preso pelo crime hediondo

Ricardo Jardim, publicitário de 66 anos preso por suspeita de matar, esquartejar e espalhar partes do corpo de uma mulher em Porto Alegre, é visto pela polícia com características de um psicopata. Segundo o delegado Mario Souza, diretor do Departamento ou Divisão de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) e responsável pelo caso, ele é "ardiloso e perigoso".

Em entrevista ao iG, o delegado contou que o crime teria sido totalmente planejado e organizado com antecedência por Ricardo, que também tinha "uma necessidade de se auto expor ".

O crime

Divulgação/PCRS Local onde partes do corpo foram encontradas





Brasília Costa, uma manicure de 65 anos, foi morta e esquartejada em uma pousada na região metropolitana de Porto Alegre. A polícia chegou à identidade da vítima na manhã desta segunda-feira (08), após análises de DNA confirmarem que o tronco encontrado em uma mala, na rodoviária da capital gaúcha no último dia 20, pertencia à ela.

Partes do corpo da vítima foram encontradas em diferentes pontos da cidade. No dia 13 de agosto, membros superiores e inferiores foram encontrados em sacolas e sacos plásticos abandonados na zona leste da Capital. As pontas dos dedos foram cortadas para dificultar a identificação.

Uma parte de um corpo, uma parte da perna e um pé foram encontrados neste domingo (07) por volta de 15h na beira do Guaíba, próximo ao Shopping Pontal, zona sul de Porto Alegre.

"Ardiloso e perigoso"

O comportamento do suspeito chamou atenção da polícia. De acordo com o delegado Mario Souza, todos os passos do crime foram calculados por Ricardo Jardim, que sentia necessidade de se "auto expor". O suspeito aparece em câmeras de segurança na rodoviária de Porto Alegre com um disfarce, e depois em um mercado.

Segundo a polícia, a impressão é de que o suspeito queria ser descoberto. Para o delegado Souza, o crime teria como principal motivação questões psicológicas, ficando o aspecto financeiro em segundo plano.

"Ele é inteligente, se coloca como alguém educado, até simpático, comunicativo. O que o torna ardiloso, perigoso, com uma necessidade de aparecer", explica o delegado ao iG.

A polícia acredita que ele tenha cometido o assassinato em uma pousada, após atrair a vítima. O esquartejamento do corpo teria sido realizado no mesmo local. Para Souza, Ricardo Jardim cometeu o crime "para afrontar a sociedade".

Condenado pela morte da mãe

Em 2018, Jardim foi condenado por homicídio duplamente qualificado, ocultação de cadáver e posse de arma. Ele foi acusado de ter assassinado a mãe e concretado o corpo para ficar com o dinheiro do seguro de vida do pai, morto no ano anterior.

O homem deixou a prisão em janeiro de 2024, após progressão de pena. Ele trocou o regime semiaberto para o domiciliar por falta de vagas e, após parar de se apresentar, foi considerado fugitivo da Justiça.

Para o delegado Souza, em entrevista ao iG, "quem é capaz de concretar a própria mãe, é capaz de qualquer coisa".

Dinâmica do crime

Divulgação/PCRS Suspeito carregando mala com o tronco da vítima





Após a descoberta de um tronco humano dentro de uma mala em um guarda-volumes da rodoviária de Porto Alegre, a Polícia Civil chegou ao suspeito através de imagens de câmeras de segurança. A bagagem permaneceu no armário por 12 dias e foi encontrada após o forte odor emitido.

Logo após deixar a mala na rodoviária, o suspeito foi até um mercado e comprou bebidas alcoólicas. Os investigadores conseguiram captar um momento em que ele abaixou a máscara, o que ajudou na identificação.

Uma semana depois de deixar a mala na rodoviária, o suspeito teria descartado os braços e pernas em sacolas de lixo na zona leste da capital gaúcha. O crânio da vítima, que ainda não foi encontrado, pode ter sido escondido pelo suspeito em outra oportunidade.

Ao P ortal iG, o responsável pelo caso afirmou que a polícia está direcionando seus esforços para encontrá-lo, agora que a prioridade — deter o suspeito — já havia sido concluída.

O que falta descobrir

O delegado também contou ao iG que o homem em prisão preventiva utilizava perfis falsos com fotos de jovens atletas para atrair mulheres, visando golpes financeiros. Após o crime, ele teria utilizado o celular de Brasília Costa para enganar familiares sobre seu paradeiro.





Além de buscar a cabeça da vítima, a polícia apura a dinâmica do crime e as circunstâncias da morte da mulher. O suspeito, preso no dia 4, ainda não apresentou defesa formal.

Caso não apresente até o próximo interrogatório, previsto para esta semana, o estado vai disponibilizar um defensor público.

Souza afirmou que até o momento o suspeito não confessou o crime e não respondeu sobre o paradeiro do crânio da vítima, que "pode estar em qualquer lugar".

