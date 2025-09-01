Reprodução/Instagram Há risco de rajadas de grande intensidade no litoral paulista

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu alerta, nesta segunda-feira (1), para a possibilidade de ocorrência de ventos fortes em todo o litoral paulista, entre a madrugada desta terça-feira (2) até a manhã de quinta (4).

A previsão é de rajadas de intensidade elevada, que podem causar transtornos à população.



"As condições meteorológicas indicam que o litoral estará sujeito a instabilidades atmosféricas que favorecem a intensificação dos ventos", adverte, em comunicado.



Ainda de acordo com o órgão, esse cenário aumenta o risco de queda de árvores, galhos e postes, bem como de danos em coberturas frágeis e outras estruturas expostas.



Além disso, a agitação marítima poderá ser intensificada, trazendo riscos para embarcações e atividades de pesca ou lazer no mar.



Orientações

Diante desse cenário, a Defesa Civil recomenda que a população evite a prática de esportes e atividades náuticas durante o período e recolha objetos soltos em áreas externas que possam ser arremessados pelo vento.



Também é importante redobrar a atenção ao estacionar veículos próximos a árvores e manter distância de locais que possam apresentar risco de queda de estruturas.





"Motoristas também devem ter cautela redobrada em rodovias, especialmente ao trafegar por pontes e viadutos mais expostos", completa.

O órgão ainda alerta a população para acompanhar os canais oficiais de comunicação para atualização das condições climáticas do estado de São Paulo.

Em situações de emergência, acione o Corpo de Bombeiros pelo 193 ou para a Defesa Civil pelo 199.